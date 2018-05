Chauffør om ulykke: - Jeg blev ved med at holde hornet nede

- Jeg ser lige pludselig, at den her personbil kommer kørende imod mig, og den kommer over i min vejbane, og så begynder jeg at holde hornet nede i al den tid, jeg kan, og forsøger at undvige, men personen bliver ved at komme imod mig, lyder det fra Michael Axelsen, der håber, at personen i bilen ikke er kommet noget slemt til.