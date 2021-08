Se billedserie »De modige« blev tilbudt at løbe en tur under Barok Bente. Foto: Solveig Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Charmerende pianist begejstrede sit publikum på Børnenes Dag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Charmerende pianist begejstrede sit publikum på Børnenes Dag

Skælskør var lørdag formiddag fyldt godt op med børn, der nød godt af alle de forskellige børnevenlige indslag, som Skælskør Erhvervsforening, og Skovvej dot art stod bag. Særligt en pianist og en høj dame tog kegler.

Slagelse - 08. august 2021 kl. 11:30 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

En helt særlig pianist besøgte lørdag Skælskør, hvor han optrådte på Svanetorvet. Med blankpudsede sorte sko, røde bukser og flot blå jakke charmerede han sit publikum, og enkelte publikummer fik lov at komme helt tæt på, og en enkelt pige fik endda et kram på scenen.

Men faktisk var pianisten kun en marionetdukke, der blev ført i selv de mindste bevægelser af dukkeføreren Alex Barti, der holdt styr på de ikke mindre end 40 strenge, der kunne få både et øjenbryn til at løfte sig, ørerne til at rokke, pegefingeren til at bladre i nodebogen, parykken til at løfte sig og meget mere, så ingen blandt publikum var i tvivl om, pianistens store følelsesregister.

Alex Barti er en af verdens bedste dukkeførere og lørdag optrådte han som en del af Varieté Extraordinaire, der også bød på forførende mavedans og sang og musik med både vaskebalje-bas og vaskebræt-slips.

Mekka for børn Gøglertruppen besøgte Skælskør som en del af Børnenes Dag, der også bød på Markedsdag på Nytorv, og legestationer langs Algade, hvor det var muligt at tage et spil kegler, puste sæbebobler, spille kryds og bolle og meget mere. Legestationerne langs med Algade var en del af KreaBussens tilbud om kreative børneaktiviteter ført an af Karen Sieling fra Frirum Lab. Bussen holdt parkeret ved havnen, hvor børnene også havde mulighed for at blive malet i ansigtet.

Også på Gammeltorv og på Skovvej var der sjov og spas for børn, hvor det var gruppen Skovvej dot art, der stod bag blandt andet børneloppemarked og besøg af Barok Bente.

Prinsen venter - Prinsen står og venter på mig, og jeg er bange for at komme for sent. Jeg har hørt kirkeklokkerne ringe, og jeg må skynde mig, lød det blandt andet fra Barok Bente, der spankulerede rundt på sine tre meter høje stylter, mens hun let faldt i snak med dem, som hun mødte på sin vej.

Både cyklister, bilister, gående, børn og voksne kunne ikke undgå at bemærke den usædvanlige dame, der gerne lod »de modige« løbe gennem benene på hende, mens hun sniksnakkede om sin prins og lidt af hvert.

Børnenes Dag, som Skælskør Erhvervsforening står bag, var velsignet med skønt sommervejr, masser af glade børn i bybilledet og god underholdning for både børn og voksne.