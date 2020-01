Se billedserie Kritiske naboer må indfinde sig med udsigten til en idrætshal. De må samtidig se sig slået af myndigheder.

Champagne blev til gravøl: Tromlede naboer trynet igen

Naboer til nyopført hal i Slagelse må endnu engang se sig tromlet. Denne gang er det ombudsmanden, der giver klagende beboere en kindhest.

Slagelse - 28. januar 2020 kl. 12:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Ombudsmanden er valgt af Folketinget. Han skal bidrage til, at forvaltningen handler lovligt og følger god forvaltningsskik. På den måde beskytter han borgernes rettigheder i mødet med myndighederne.«

Læs også: Tromlede naboer får medhold i strid

Således lyder beskrivelsen af »borgernes mand« ifølge Folketingets hjemmeside. Karakteristikken kan naboer til Dyhrs Skoles opførte idrætshal bag Vestre Skole dog ikke helt nikke genkendende til. Langtfra endda.

Forleden afslog ombudsmanden nemlig at gå ind i sag, hvor 25 berørte parceller og beboere i kvarteret omkring hallen klager over, at Slagelse Kommune har tromlet naboer og blæst stribevis af indsigelser en lang march.

- Som jeg har sagt før, ligner det aftalt spil, hvor alt var på plads inden. Høringen og vores indsigelser ville blive overhørt uanset hvad. Det skuffer mig, at ombudsmanden, som burde være »folkets mand«, ikke kan se det mere fra vores side, lyder det fra en af kritikerne, Christian Pedersen fra Nansensgade i Slagelse.

Sneg nyt projekt og dispensationer ind

Humlen er, at der egentlig hele tiden har været en vis modstand i forhold til byggeriet af en idrætshal på et grønt, rekreativt areal bag Vestre Skole, hvor blandt andet Slagelse Musikskole og Sprogcentret holder til.

Dog har beboere indvilget og givet et grønt lys til et projekt, som blev fremlagt forud for en offentlig høring tilbage i december 2018. Det var et »spiseligt« af slagsen, har naboerne tidligere fortalt.

Efter Slagelse Kommune modtog ansøgning om tilladelse til at bygge på grunden den 25. april, blev der dog ad flere omgange søgt om dispensationer fra lokalplanen. For eksempel den 8. maj, hvor naboerne via e-boks får den første ændring at gruble over. Senere følger en lignende, hvor det er fældning af træer, som ellers har stået på arealet i godt 50 år, der er på dagsordenen.

Særligt sidstnævnte ansøgning har naboer gjort vrøvl over og protesteret imod. Kommunen lod dog til at skøjte hen over indsigelserne fra fire ud af fem grundejere, mens man gav dispensation i skolens favør, hvorfor en høring blandt naboer derfor kom til at synes aldeles »proforma-agtig«.

- Man hører naboerne, som man skal, men lytter ikke til, hvad de siger, konstaterede en beboer på Holbergsgade få uger efter det første spadestik.

For groft beskåret Til naboernes ærgrelse viste det sig senere, at entreprenøren gik for hårdt til værks. Træer blev revet op med rødder, og flere tilbageværende stod både kedelige og ranglede tilbage. Det kunne kommunens sagsbehandlere også selv konstatere.

Kommunen mener imidlertid stadig ikke ved nogen af dispensations-ansøgningerne, at der tale om forhold, der ligger uden for lokalplanens principper og formål. Samtidig er der ikke tale om ændringer af »væsentlig karakter«.

Der er dermed ikke noget at komme efter. Det siger både kommune, planklagenævn og ombudsmand, som alle slår fast, at det er kommunens lod »at dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper.« Her henvises der til planlovens paragraf 19, som agerer hjemmel for kommunen i denne sag.

Ifølge klagerne er det en spand koldt vand i hovedet på naboerne.

- Jeg håbede, jeg kunne fejre i champagne, men nu bliver det gravøl. Vi endte som endnu et grumt eksempel på, at myndigheder kan tryne borgerne, som det passer dem, lyder det fra Christian Pedersen.

Naboer til stort halbyggeri føler sig tromlet 27. juni 2019 kl. 09:49