Centrets ansigt udadtil valgt som spidskandidat

Jane Dahl vil kæmpe for at udvikle Slagelse Kommune til et bedre sted at være borger. Der skal samarbejde og en ny fælles forståelse til for at bringe Slagelse tilbage på sporet, så kommunen igen kommer til at ligge i top i Dansk Industris analyse af kommunernes erhvervsvenlighed.