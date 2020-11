Det er stykket her fra Sdr. Stationsvej til rundkørslen ved Kalundborgvej, der lukkes helt fra på mandag. Foto: SK Forsyning.

Central gade spærres en måned fra på mandag

Udskiftning af hovedvandledning betyder, at stykket mellem Sdr. Stationsvej og Kalundborgvej spærres frem til 18. december.

Slagelse - 12. november 2020

I et godt stykke tid har det været noget af et forhindringsløb for bilister at passere Løvegade. Fra på mandag 16. november bliver det endnu værre, idet gaden lukkes helt fra Sdr. Stationsvej til Kalundborgvej frem til 18. december.

SK Forsyning er i gang med udskiftning af hovedvandledningen på stykket mellem Absalonsgade og frem til Kalundborgvej.

Den eksisterende ledning er ved at være udtjent.

Hvis ikke den bliver skiftet, vil det på sigt betyde et øget antal reparationer og deraf øgede driftsforstyrrelser. Det er nødvendigt at etablere en ny ledning for at sikre vandforsyningen, fremgår det af en udsendt meddelelse fra SK Forsyning.

Kan trække ud - Vi er nu nået til strækningen fra Sdr. Stationsvej og ned til Kalundborgvej. Efter planen er vi færdige med arbejdet lige før jul. Men som det altid er tilfældet med gravearbejder, så ved vi ikke, hvad vi støder på, når først gravemaskinerne går i gang. Og hvis der kommer udfordringer undervejs, kan det desværre trække lidt ud, siger Leif Clausen, projektleder i SK Forsyning.

Som følge af arbejderne med den nye ledning, kan det ikke undgås at der bliver nogle gener for såvel vandforbrugerne, borgerne i området og for trafikanterne. Beboerne på Løvegade har adgang i bil til og fra deres bolig i hele perioden.

- Vi gør naturligvis alt, hvad der overhovedet står i vores magt for at genere mindst muligt, men der kan forventes lidt støj fra gravemaskinerne undervejs, ligesom vi i perioder vil være nødt til at lukke for vandet, siger Leif Clausen.

Få en sms SK Forsyning oplyser, at berørte vandforbrugere naturligvis vil få en sms, inden der lukkes for vandet.

Hvis man ikke allerede er meldt til hos selskabets sms-service, kan man gå ind på www.skforsyning.dk og melde sig til. Så får man besked om driftsforstyrrelser.