Se billedserie Der er god plads på Vilcon og dermed gode muligheder for at holde afstand. Blandt andet i den store hal, som Connie Christensen her ses i. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Centers nye koncept: Konference med distance

Slagelse - 29. april 2020 kl. 07:25 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mødelokale med plads til dobbelt så mange deltagere som der er på holdet, portionsanrettede måltider og pauseområder, der kun må betrædes af deltagere på holdet.

Det er nogle af elementerne i et nyt koncept, som man har udviklet på Vilcon Hotel & Konferencegaard ved Sørbymagle.

Her er der ret stille i øjeblikket, for alle otte fastansatte er sendt hjem via løntilskudsordningen, og der er kun ganske få mindre konferencer og enkelte gæster i de nybyggede hytter. Først og fremmest udstationerede håndværkere.

- Vi har jo mistet stort set al vores omsætning og venter nu spændt på, hvornår Danmark åbner mere op. Hvilket jo vil blive afklaret 10. maj, hvor vi får afgørelsen på, om det bliver tilladt at forsamles i grupper på over 10 personer, siger direktør Connie Christensen, der naturligt nok har blikket stift rettet mod denne dato.

Hvad statsminister Mette Frederiksen her melder ud vil blive afgørende for, om en lang række private fester og konferencer vil kunne holdes på stedet i sommerens løb.

Men datoen kan også blive starten på et nyt koncept på stedet. Vel at mærke hvis det bliver tilladt at forsamles i grupper på over 10 personer.

Et koncept Connie Christensen kalder »Konference med distance«.

Det er udviklet til de folk, som også efter en større genåbning af samfundet stadig vil foretrække at holde mere afstand til hinanden.

- Som jeg ser det, er der to grupper af mennesker her i corona-situationen. Den ene gruppe mener, at det nok skal gå, og vil tilbage til det normale. Mens den anden gruppe gerne vil fortsætte stilen med at holde god afstand. Det er baggrunden for, at vi tilbyder det nye koncept, siger Connie Christensen.

Konceptet handler grundlæggende om muligheden for at afholde kursus, møde eller lignende, hvor man har dobbelt så meget plads som ved klassiske kurser. Samtidig med at man tilbyder al forplejning portionsanrettet i separat lokale, så man ikke skal tæt på andre gæster omkring buffeten.

Toilet-faciliteter og pauseområder reserveret kun til forudbestemte grupper er også en del af konceptet, som Vilcon vil tilbyde til konferencer.

Naturligvis mod en merpris, da man jo kun kan tage det halve antal deltagere.

Listeprisen på 645 kroner pr. deltager for et dagmøde forhøjes således til 945 kroner pr. deltager, hvis det skal foregå med distance, og prisen for et kursusdøgn stiger fra 1695 kroner til 2195 kroner.

Connie Christensen siger, at selv om coronakrisen da koster Vilcon en del penge i øjeblikket, så var situationen langt værre under finanskrisen, hvor der ikke var noget, der hed hjælpepakker.

- Vi har fra start kunnet sende vore ansatte hjem med løntilskud fra hjælpepakken. Det betyder ikke, at vi ikke taber penge, men vi kan sagtens overleve. Men jeg frygter mere, det der sker efterfølgende, når vi skal i gang igen. For måske vil folk ikke holde så mange fester eller så mange konferencer, hvor man kommer tæt på hinanden. Den situation forebereder vi os på med det nye koncept, siger Vilcon-direktøren.

Hun fortæller, at man i stort omfang har udskudt en del af blandt andet forårets konfirmationsfester til efteråret.

- Vi har også mange fester i maj, juni og juli. Her har vi simpelthen givet folk to datoer, så kan de ikke holde festen her i sommer, er der reserveret en anden dato til efteråret, siger Connie Christensen.