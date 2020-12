Center serverede julestemning

Centret nåede i efteråret at blive åbnet for brugere igen efter den første bølge af Covid-19, og centret var næsten nået op på samme antal brugere af huset hver dag som før pandemien. Derfor havde personalet set frem til en nogenlunde normal december. I hvert fald en december med brugere i huset, men så kom anden bølge af Covid-19 og ødelagde det hele.

Centret kunne ikke tilgodese alle dets brugere, men der var mulighed for at forsøde tilværelsen lidt for lejerne i seniorboligerne rundt om Atkærcenteret.