Vestsjællandscentret har allerede taget flere af de skridt, som regeringen anbefaler fra 7. december. Blandt andet opfordringen om at »holde til højre«. Foto: Carsten Lysdal

Center på forkant med nye corona-regler

Regeringens nyeste corona-tiltag træder officielt i kraft 7. december, men forventes ikke at påvirke kunderne i Vestsjællandscentret i nævneværdig grad.

Regeringens seneste restriktioner og corona-tiltag får ikke den store praktiske betydning for kunderne i Vestsjællandscentret. Det forudser marketingchef Jane Dahl:

- Vi har i længere tid været på forkant med en række tiltag - for eksempel med afspærringer og at holde til højre. Det kan godt være, vi strammer en anelse op på afmærkningerne, men i det store og hele vil der ikke være nogen nævneværdige ændringer for kunderne, siger hun.