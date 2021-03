Catering-kokke har solgt ud: Flere samles til påskefrokoster trods coronanedlukning

Kok Amok, der ligger fysisk placeret i Vestsjællandscentret i Slagelse, har udsolgt af al catering hele påsken. Flere melder på samme måde at kunne mærke, at påskefrokoster afholdes trods corona. Foto: Carsten Lysdal

Caféer og restauranter skal holde lukket lidt endnu, men i påsken melder cateringselskaber om udsolgt af mad ud af huset. For i de private hjem samles folk stadig om påskefrokostbordet. Dog umiddelbart ikke flere, end det anbefales, lyder det.

Slagelse - 31. marts 2021

Sild, æg, rejer og måske sågar en snaps til at skylle det hele ned med. Til den traditionelle påskefrokost er listen over mad og drikke, der stilles frem på bordet, lang. Og er du inviteret med som middagsgæst, er du langt fra den eneste.

Flere cateringselskaber kan nemlig mærke, at årets påskefrokoster fortsat bliver afholdt, selv om coronavirussen truer. For eksempel melder Kok Amok i Slagelse helt udsolgt for al catering hele påskeugen.

- Vi har udsolgt alle dage. Så fra nu af til og med på mandag, der har vi fuldt booket med det, vi kan lave, fortæller indehaver Morten Enøe-Christiansen, der ikke har kørt nogen særlige påsketilbud eller påskemenuer, men »blot« solgt sit sædvanlige catering, der spænder fra det klassiske kolde bord til tapasmenuer.

Det skyldes dog ikke situationen med corona og er heller ikke for at undgå at opmuntre til forsamlinger. For de særlige tilbud i påsken har Kok Amok aldrig haft.

Bestillinger i sidste øjeblik - Vi prøver at drive vores forretning så normalt som muligt som før corona, fastslår Morten Enøe-Christiansen, der dog alligevel oplever en forskel fra tidligere års påske-sæsoner:

- Folk har bestilt meget sent. Og det er jo klart - for de har ikke vidst, hvordan de har kunne fejre påsken, forklarer han. Artiklen fortsætter efter billedet...

- Vi prøver at drive vores forretning så normalt som muligt som før corona, fastslår Morten Enøe-Christiansen (th.), indehaver af Kok Amok.

- Og bestillingerne er mindre, end de plejer at være. Så der er mange bestillinger, men der er altså færre kuverter per bestilling, uddyber Morten Enøe-Christiansen.

Hvor mange kuverter, der i gennemsnit er per bestilling, ønsker han dog ikke at kommentere på.

"Det må være op til folk selv at vurdere, hvad, som de mener, der er forsvarligt."

- Morten Enøe-Christiansen, indehaver, Kok Amok - Morten Enøe-Christiansen, indehaver, Kok Amok - Det må være op til folk selv at vurdere, hvad, som de mener, der er forsvarligt. Men lad mig sige det sådan: Man kan godt mærke, at det ikke 20 mennesker, der samles ad gangen, fastslår indehaveren af Kok Amok.

Det samme oplever Anett Bratved, der ejer og driver Bratved Catering i Slagelse. Også her kan man mærke, at påskefrokosterne bliver afholdt - næsten - på lige fod med andre år uden corona.

Samles kun de nærmeste - Jeg har solgt meget ud af forskelligt blandet - både påskebuffeter og smørrebrød. Men folk bliver nede i det antal, der anbefales, forklarer hun med henvisning til forsamlingsforbuddet på 10 personer, der dog ikke gælder ved lov i private hjem.

Her anbefaler regeringen imidlertid, at man mødes med »så få som muligt« og kun ser sine nærmeste - helst dem, man normalt deler adresse med. En anbefaling, der også - og særligt - har lydt i påsken. Artiklen fortsætter efter billedet...

Anett Bratved, der ejer og driver Bratved Catering i Slagelse, har solgt både påskemenuer og klassisk smørrebrød. Men bestillingerne er på færre kuverter, end de plejer at være i påsken.

- Det er meget typisk, at bestillingerne ligger mellem seks, syv og otte kuverter. Så der er faktisk ikke ret mange, der er på 10, forklarer Anett Bratved, der derfor har en fornemmelse af, at det netop er familier, der samles om påskebordet.

- Det er mit indtryk, at folk gerne vil passe på. Men at de samtidig bare savner at være sammen om noget, der føles normalt, siger hun.

Sjællandske erfarer, at flere andre også mærker til årets påskefrokoster. For eksempel er tilbudsaviserne præget af påsketilbud, ligesom blandt andre supermarkeders slagterafdelinger melder om udsolgt af påske-menuer ud af huset.

I et opslag på det sociale medie Twitter understreger sundhedsminister Magnus Heunicke, at det er »særligt vigtigt, at vi alle holder fast i de gode vaner henover påsken«. De gode vaner indebærer ifølge regeringen blandt andet, at man husker at holde afstand og husker at bruge håndsprit.