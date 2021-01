Catering i knæ og er tæt på at give op

Anett Bratveds cateringfirma lider hårdt under corona-restriktionerne. Kun i forbindelse med begravelser må hun have selskaber i lokalerne i SBI’s klubhus. Regningerne hober sig op.

Den øjeblikkelige situation stort set uden kunder gør det umuligt for hende at overskue, hvordan hun skal fortsætte, og ligesom de fleste andre regner hun ikke med, at de nuværende corona-restriktioner bliver lempet efter 17. januar. Der synes nærmere at være udsigt til et »tværtimod«.