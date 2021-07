Carsten Sams fra Korsør er selv på kontanthjælp, og derfor ved han, hvad det vil sige ikke »bare lige« at kunne trække 500 kroner ud af budgettet til en brugt cykel. Derfor forærer han i dag brugte cykler, som han indsamler og istandsætter, væk til familier i samme økonomiske situation som ham selv. Foto: Fleur Sativa

Carsten er selv på kontanthjælp - nu fikser han flade cykler og forærer dem væk for at hjælpe fattige familier

55-årige Carsten Sams fra Korsør har fået en idé: Han indsamler cykler, gør dem i stand og forærer dem væk. Håbet er at hjælpe mindrebemidlede familier og udvise miljøhensyn. Han kalder det »Projekt Recycled Bicycle«.

Slagelse - 30. juli 2021

- Kom med herop. Så kan du se det.

Under Carsten Sams' ben knirker trappens trin, da han bevæger sig op på loftet til hans garage tilhørende hans hjemmeadresse i Korsør. Her står rækker af cykler. Nogle skal have et nyt dæk. Eller en ny slange. Mens andre kan nøjes med en fugtig klud eller lidt olie.

Siden slutningen af juni har 55-årige Carsten Sams nemlig indsamlet cykler fra borgere i Slagelse Kommune og istandsat dem for at forære dem væk. Typisk til familier, der ikke har råd til hverken nyt eller brugt.

- For folk på kontanthjælp kan selv 3-4-500 kroner være mange penge, forklarer han, da han står på loftet og kaster blikket ud over både børne- og voksencykler.

Carsten Sams ved, hvad han snakker om. For nogle måneder siden fik han nemlig stjålet både sin egen - og sin datters - cykel. Og han er selv på kontanthjælp.

»Det hele værd« - Jeg har lagt mærke til, når jeg har været på genbrugspladsen, hvad det er, folk smider i jerncontaineren. Og det er jo... Ja. Engang kunne man finde ud af at lappe en cykel. Men det kan man åbenbart ikke mere, fortæller han videre, mens han går den anden vej ned ad trappen og forlader loftet.

For enden af trappen står et arbejdsbord med værktøj, hvor han roder med de mange cykler. Og »mange« er ikke en overdrivelse.

For siden Carsten Sams startede »Projekt Recycled Bicycle«, som han kalder det, har han fået indleveret godt og vel 45 cykler, som borgere i lokalområdet ellers var klar til at smide ud.

Idéen opstod, da Carsten Sams fik stjålet sin egen - og også datterens - cykel. Her valgte borgere i lokalområdet at donere et par cykler til familien, da der ikke var råd til nye. Foto: Fleur Sativa

»Projekt Recycled Bicycle« har eksisteret i cirka en måned, men allerede foræret 19 cykler væk. Foto: Fleur Sativa

- Her den anden dag kom en mor på kontanthjælp med sine to børn. De fik alle en cykel hver. Men at se børnene, hvor glade de blev. Det er det hele værd. Så gør det ikke noget, at jeg har brugt 50 kroner på en slange, fortæller den 55-årige, der som nævnt selv er på kontanthjælp og derfor ikke har mange penge til sig selv.

Fik selv stjålet cykel og havde ikke råd til at købe Det bringer os tilbage til der, hvor det hele startede: Carsten Sams og datteren, der fik stjålet deres cykler, fik nemlig kort tid efter selv doneret et par cykler af folk fra lokalområdet, da Carsten Sams ikke havde råd til at erstatte de stjålne.

Her opstod idéen ud fra tanken: »Andre end os må stå i samme situation.«

Godt og vel 45 cykler, som borgere i lokalområdet ellers var klar til at smide ud, er blevet doneret til projektet. Flere af cyklerne kræver blot et nyt dæk eller en ny slange, før de igen er køreklar. Foto: Fleur Sativa

44-årige Tina Korsgaard tog turen fra Dalmose til Carstens Sams værksted i Korsør for at hente en cykel til datteren Annabell. Foto: Fleur Sativa

- Jeg er enlig mor. Og så har man desværre ikke bare lige råd til at købe en cykel, forklarer 44-årige Tina Korsgaard, hvis 14-årige datter Annabell er mødt op for at prøve en af cyklerne fra Carsten Sams værksted.

Valget falder på en klassisk damecykelmodel, efter hun har prøvekørt den rundt om en af de nærliggende husblokke. »Den er god«, lyder dommen.

Stor efterspørgsel Senere samme dag skal Carsten Sams hente to nye cykler, som fremmede i lokalområdet har valgt at donere til hans værksted. Han hopper på sin egen cykel, spænder en cykeltrailer på og kører afsted efter dem.

Det er to børnecykler, han skal hente, så de kan godt være der, vurderer han.

»Projekt Recycled Bicycle« går så godt, at der faktisk er mangel på donationer, siger Carsten Sams. Særligt mangler der voksencykler. Foto: Fleur Sativa

Carsten Sams håber derfor, at folk vil tænke sig om en ekstra gang, før de kører på genbrugspladsen med deres gamle cykel for at smide den i jerncontaineren.

- Vi lever i et forbrugssamfund, hvor vi gerne vil have nyt. Også selv om det gamle ikke er rigtigt gammelt endnu. Det er helt vildt, så mange cykler i rigtig god kvalitet, jeg har fået ind, forklarer Carsten Sams, der med egne ord tidligere »selv har været et sted i sit liv, hvor penge ikke var et problem.«

- Men det er jo tosset at smide en cykel ud, der bare skal lappes, fastslår han.