Carl Petter får besøg lørdag formiddag

Den tredje bro over Korsørs havneindløb til noret blev indviet i 1883. Tilbage i dag står brofæstet Carl Petter, som for 200.000 kroner netop er udsmykket med en kompasrose.

Det maritime kunstværk er betalt af Stig Hansens Fond efter idé fra Foreningen Fyrbåken Koens Venner. Så formanden for fonden Flemming Erichsen og formanden for Koens venner Ingvard Skøtt sejles af hjemmeværnet ud på Carl Petter, hvor de holder indvielsestaler fra klokken 11.00.

Flemming Erichsen bekræfter i øvrigt over for Sjællandske, at den korrekte stavemåde af navnet på brofæstet er Carl Petter og ikke som i den udsendte kommunale meddelse Peter med kun et t. Brofæstet Carl Petter har sit navn efter tidligere borgmester i Korsør Karl Valdemar Viggo Frederik Pedersen, der blev kaldt for Carl Petter. Ved sin død i 1932 havde han været byens borgmester i to år.