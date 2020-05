Se billedserie - DSB vil gerne have, at der bliver kappet et stykke af busstationen af i forbindelse med byggeriet af den nye bro over sporet, men det bliver der ikke noget af, siger Torben Hjelm, der er programleder i kommunens udviklingsafdeling. Foto: Kim Rasmussen

Campusplan til 50 millioner kroner

Der er fuld gang i Professionshøjskolen Absalons nye campus-byggeri ved Slagelse Station. Og programleder Torben Hjelm fra kommunens udviklingsafdeling kan melde om, at flere aktiviteter er på vej.

- Politikerne har jo de næste tre år afsat 50 millioner kroner, som blandt andet skal bruges til den nye bro over sporet, en omlægning af pladsen foran Slagelse Station og projektet med at lave Sdr. Stationsvej til sivegade, fortæller Torben Hjelm, der forleden havde inviteteret Sjællandske med på en rundtur i området.

Han skyder på, at der vil skulle bruges 17-18 millioner kroner på at omlægge pladsen foran stationen.

- Det er jo helt vildt, at der for eksempel er 12 pladser til taxaer. Så mange er der vel knap i byen. Den plads kan udnyttes bedre, og på pladsen er der heller ikke et eneste skilt, der viser vej til centrum. Det skal der laves om på, og tunnelen skal også forskønnes med udstillinger om, hvad man kan se i Slagelse, siger Torben Hjelm.

En omlægning af stationspladsen skal kombineres med, at Sdr. Stationsvej laves til en sivegade, hvor det dog stadig vil være tilladt at køre i begge retninger.

- Men farten skal ned og den gennemkørende trafik skal andre steder, for eksempel over på Ndr. Stationsvej. Vi skal passe på de mange studerende, som skal færdes her. Belægningen på vejen, stationspladsen og et stykke op ad Sct. Mikkelsgade skal også være ensartet, og der skal skabes nogle bedre passager op til bymidten, siger Torben Hjelm.

Som tidligere nævnt skal en del af den tidligere slagterigrund op til Ndr. Stationsvej indrettes med midlertidige parkeringspladser til de studerende, som det første år ikke kan komme til at parkere bag Absalon, fordi arealet skal bruges af Banedanmark i forbindelse med spor-renovering.

- Parkeringspladserne laves på arealet tættest på stationen, og der laves en trappe op ad skrænten. Oppe på Ndr. Stationsvej vil man kunne gå videre over til busstationen og over den nye bro over sporet, der placeres lige for enden af busstationen og fører direkte over til SDU og Absalon ved Sdr. Stationsvej, fortæller Torben Hjelm.

Broen vil som tidligere nævnt koste omkring 25 millioner kroner, men da DSB betaler en del, ventes kommunens udgift at kunne holdes på omkring 17 millioner kroner.

Det nævnte areal til parkeringspladser har tidligere været nævnt som en mulig placering af nyt rådhus.

Arealet tættest på Kalundborgvej er dog reserveret til ungdomsboliger, og her har ejeren, Danmark Ejendomme, et projekt på vej.

- Det er meget tiltrængt, da Slagelse mangler omkring 500 ungdomsboliger, siger Torben Hjelm.

Programlederen for Campus-områdets indretning nævner også, at der er en interessant »byttehandel« i gang mellem DSB og Banedanmark.

Den vil indebære, at det vil blive muligt at flytte nogle af de nuværende pendler-parkeringspladser nedenfor busstationen op til området ved Stormbroen.

- Det betyder, at pendler-parkeringen nedenfor busstationen bliver ledig, og vi har faktisk gennem årene haft flere forespørgsler fra folk, der kunne tænke sig at placere for eksempel en Rema 1000 her. Der er jo mange boliger i området og planer om endnu flere på området op til Ndr. Ringgade, siger Torben Hjelm.