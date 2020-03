Se billedserie Carsten Jensen glæder sig over de flotte faciliteter i toiletbygningen med nye håndvaske, baderum og toiletter. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Campingplads har rustet sig godt til sæsonen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Campingplads har rustet sig godt til sæsonen

Slagelse - 19. marts 2020 kl. 13:33 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En funklende ny bygning med flotte toiletter, håndvaske og baderum står klar til de campister, som i den kommende sæson vil bruge Skælskør Nor Camping.

Nyindrettede køkkenfaciliteter bydes der også på i hovedbygningen, til erstatning for de meget ydmyge forhold, som der var i de hidtidige lokaliteter, der nu istedet er indrettet til vaskerum.

I alt har indehaver Carsten Jensen, der for et par år siden blev landskendt i programmet »Gift ved første blik«, investeret over en halv million kroner i den nordlige afdeling af campingpladsen.

Før han overtog blev der investeret over 800.000 kroner i faciliteterne i den sydlige del af pladsen, som er adskilt fra den nordlige del af et stykke fredskov.

En skov Carsten Jensen i øvrigt gerne så flyttet et andet sted hen, så campingpladsen kunne indrettes med samlede faciliteter.

Her i den kommende weekend åbnes pladsen for forårsliggerne, som har ret til at ligge på pladsen i tre måneder.

Carsten Jensen har i skrivende stund ikke hørt noget om, at der på grund af corona-situationen skulle være noget til hinder for, at campisterne kan rykke ind.

- Vi sørger for ekstra rengøring og håndsprit, men jeg vil opfordre dem til i så høj grad som muligt at blive i deres vogne og bruge faciliteterne der, siger Carsten Jensen.

En uge efter forårsliggernes ankomst er det tid til, at sommerliggerne kan rykke ind til seks måneders ophold.

28. marts var der derfor planlagt et velkomstmøde fælles for de to grupper, men det er blevet aflyst på grund af corona-situationen.

Carsten Jensen har endnu ikke mærket noget til øget efterspørgsel på campingophold fra folk, der kunne tænkes at tage på et sådant ophold til erstatning for ferie i udlandet, der er aflyst på grund af corona–situationen.

Indehaveren af Skælskør Nor Camping kan i øvrigt fortælle, at han havde en positiv oplevelse, da han skulle have tilladelse til at udskifte en gammel udtjent bygning med den nye toiletbygning, der også indeholder værksted.

- Meldingen fra kommunen var, at der kunne gå lang tid med at få tilladelse fra Kystinspektoratet, da der skulle bygges indenfor strandbeskyttelseslinjen. Jeg skrev dog et pænt brev til inspektoratet, og fik faktisk tilladelse blot fire dage efter, siger Carsten Jensen.

Han håber nu på, at han kan få samme hurtige tilladelse til en anden plan han har, nemlig at indrette to eller tre »superhytter« med både toilet, bad og køkken ved siden af de nuværende hytter, hvor der ikke er disse faciliteter.

- Sådanne superhytter er meget efterspurgte i dag, siger Carsten Jensen, der ikke har lagt sig fast på, hvornår disse hytter skal bygges.

Carsten Jensen, der er 56 år, har i øvrigt oplevet en stor forandring med sin arbejdssituation for nogle måneder siden.

Her fik han nemlig en fratrædelsesaftale og forlod sin post som brandmester ved Københavns Brandvæsen.

- Det er mærkeligt efter 33 år, hvor jeg fast har været på arbejde hvert fjerde døgn, siger Carsten Jensen.

Han forlod jobbet med en næsten fuld tjenestemandspension og kunne efter eget udsagn godt leve af den kombineret med indtægterne fra campingpladsen.

Han har dog behov for at have noget mere at rive i, og har derfor søgt og fået et job som tilkaldevikar ved en institution for kriminelle unge i Nykøbing Sjælland.

I forbindelse med optagelserne til »Gift ved første blik« overvejede han som tidligere omtalt at kræve erstatning fra DR, fordi hans personnummer på et tidspunkt var blevet vist, så det ville kunne aflæses på skærmen.

- Det er der ikke kommet noget ud af, da der åbenbart gælder nogle regler her, som frikender DR, siger Carsten Jensen, der, som mange sikkert husker, også var meget utilfreds med den kvinde, som eksperterne i programmet havde sat ham sammen med.

Som tidligere skrevet fandt han selv efterfølgende kærligheden i form af Lene Bilstrup fra Gimlinge, som han stadig er sammen med.