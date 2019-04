Se billedserie Så er Lagunestiens »ekspeditionshold« ankommet til Skælskør. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Camino Laguna skal gøre Skælskør til feriemål for vandreturisme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Camino Laguna skal gøre Skælskør til feriemål for vandreturisme

Slagelse - 22. april 2019 kl. 11:39 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Skælskør er der meget, der begynder med et morgenmøde i Skælskør Erhvervsforening. Et populært forum for byens erhvervsdrivende, der gerne sætter hinanden i stævne hver den sidste torsdag i måneden for at netværke, dele erfaringer om dette og hint og ikke mindst få gode idéer til byens fælles bedste.

Det skete igen for nylig, hvor formand for museumsforeningen for Skælskør Bymuseum, Hans Jørgen Konradsen, luftede sin stille undren over, at ingen lokale tilsyneladende kender til Lagunestien, der er en sti på 83 kilometer, der strækker sig fra stationen i Korsør til havnen i Næstved - stort set langs kysten det meste af vejen.

En stor del af ruten relaterer sig til Skælskør, og i følge Hans Jørgen Konradsen er det på høje tid for Skælskør at »plukke de lavthængende frugter«, som Lagunestien udgør.

På førnævnte morgenmøde blev der lyttet interesseret til Hans Jørgen Konradsen, og et hold på seks lokale kvinder og mænd besluttede sig resolut for selv at gå turen for at opleve denne efter sigende skjulte perle - og som sagt så gjort.

Onsdagen før påske tog Lene Petersen, Kamma Poulsen, Hans Jørgen Konradsen, Anne Gudiksen, Inge Dalsgaard og Mads Brockhuus derfor bussen til Korsør med vandrestøvlerne bundet og med rygsækken på ryggen for på tre dage at gå ruten efter for at vurdere, om den virkelig har potentiale til at blive Skælskørs egen camino-rute.

- Det var en fantastisk tur. Meget smukkere end jeg umiddelbart havde regnet med, fortæller Anne Gudiksen, der til daglig arbejder på Skælskør Bykontor, hvor hun ofte bliver spurgt ind til netop lokale vandreruter af de turister, der besøger Skælskør.

- Den kan sagtens leve op til Caminoen i Spanien, supplerer Lene Petersen, der er ejer af Akupunktur Centret Skælskør, og som har gået flere af de populære spanske vandrerruter.

- Vi stoppede op rigtig mange gange bare for at nyde naturen, og turen har det hele, siger Kamma Poulsen fra Skælskør Bymuseum, der måtte dele ud af sin solcreme undervejs takket være det fantastiske påskevejr.

Men et er, at få lokale får kendskab til og bliver begejstrede over en se- og gåværdig vandretur. Noget andet er at øge kendskabet over en bred kam - gerne over både by- og landegrænser.

- Vi udvekslede masser af gode idéer undervejs, og et af de første skridt kan blive at få lavet en pjece med et kort over ruten og muligheder for overnatning og spisning undervejs, siger Anne Gudiksen, der gerne via bykontoret tager imod gode input og henvendelser fra andre med henblik på at få løftet Lagunestien op på Camino Laguna-niveau.

- Det her projekt kan nå langt ud over Danmarks grænser, men et orkester spiller heller ikke godt, hvis alle spiller hver sin melodi, siger Hans Jørgen Konradsen som et billede på, at der skal flere aktører på banen, hvis Camino Laguna for alvor skal lykkes.

- Det vi venter på lige nu er den gode vilje og et godt samarbejde, fortsætter Hans Jørgen Konradsen, der sagtens ser 2020 som et realistisk mål for en færdigstøbt camino-rute med gode muligheder for overnatning og forplejning undervejs.

Også skiltningen fra start til slut skal fungere optimalt - og gerne i følge Hans Jørgen Konradsen med en keramisk musling som pejlemærke for at indikere både tilhørsforhold til Skælskør som by og som kunstnernes by.

- Da Lagunestien går gennem både flere byer og kommuner, vil det være naturligt med et samarbejde på tværs, og VisitVestsjælland har allerede vist sin opbakning til projektet, siger Hans Jørgen Konradsen, der ikke er i tvivl om Lagunestiens snarlige forvandling til Camino Laguna.