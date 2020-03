Se billedserie Direktør Bjarke Mønsted (til venstre) sammen med salgschef Mikkel Larsen. Foto: Thomas Olsen

Callcenter med store ambitioner

Slagelse - 10. marts 2020

Høj musik dunker ud af højttalerne. I lokalet befinder sig knap 20 unge mennesker i alderen 20-25 år, alle med headset på, men langtfra alle sidder ved deres skærme.

Flere nærmest løber frem og tilbage, mens de taler, og en enkelt går og sparker til en tøjfodbold, mens hans energisk søger at overbevise personen han er i kontakt med om, at en alarm fra firmaet Verisure er netop det vedkommende har brug for.

Vi befinder os i callcentret Premio, der netop er rykket ind nye store lokaler i den tidligere KTAS-bygning i Bredegade 28.

Her er der ifølge direktør Bjarke Mønsted omkring 850 kvadratmeter til rådighed, og ambitionen er da også stor vækst, så lokalerne kan blive fyldt op med flere sælgere.

- Vi satser da på at nå op på 60-80 ansatte over nogle måneder, siger Clement Korsholm, der ejer firmaet sammen med Bjarke Mønsted.

Firmaet har også en afdeling i Kolding og har desuden planer om at starte op i Vejle.

Indtil fornylig lå firmaet på Klingeberg 1 ovenpå Jyske Bank, men det gik ikke rigtig.

- Vi larmede for meget. Som du kan høre, så spilles der høj musik, som kunderne dog ikke kan høre, og det bliver også fejret med høje råb, når en handel går hjem. Så det kunne godt forstyrre møder i Jyske Bank, fortæller Bjarke Mønsted.

Heldigvis fandt man via Nordicals de nye lokaler, som nu skal fyldes ud.

- Vi har flere kundeemner, som vi kan tage ind og sælge for, og vi kan også udvide salget for Verisure, siger Bjarke Mønsted.

Han oplyser, at sælgerne er provisionslønnede. De første 10.000 kroner om måneden er hjemme efter fire salg, og herefter kan man så lægge mere oveni.

- Det er en mulighed for at tjene nogle hurtige penge. De bedste tjener over 60.000 kroner om måneden, men det kræver virkelig vilje til salg, fortæller Clement Korsholm.

Salgsviljen på stedet holdes oppe på stedet af små pokaler på bordene hos de mest succesfulde sælgere. Samt af to coaches fra Verisure, der går rundt og giver high fives til sælgerne og indimellem også overtager telefonsamtalerne, hvis kunderne i den anden ende kræver nogle meget specifikke krav.

25-årige Jacob Litman fra Valby er ifølge Clement Korsholm den bedste telefonsælger i hele Norden.

- Det er helt utroligt at høre, hvordan han er i stand til at komme kunder i hele landet i møde i telefonen. Han kan simpelthen tale både bornholmsk og sønderjysk, lyder det beundrende fra Clement Korsholm.

Selv fortæller Jacob Litman, at hans rekord er 51 salg på en måned. Med en indkomst på den gode side af 60.000 kroner til følge.

- Det drejer sig meget om at lytte til kunden, hvorefter man så kan finde frem til, hvordan salget skal gribes an. Og det skal helst ende med fornemmelsen af, at man virkelig har solgt noget, som gør kunden tilfreds, siger Jacob Litman.

Premio er oprindelig startet i København tilbage i 2016, og har senere holdt til i Valby og i Holbæk.

Det sidste sted var det dog umuligt at finde egnede lokaler til ekspansion, og derfor flyttede man for et års tid siden til Slagelse, hvor mange af de ansatte i forvejen kom fra.

Nu er firmaet så i fuld gang med på forskellig vis at lede efter flere ansatte, og her vil man også prøve at gå efter andre aldersgrupper end de unge.

- Vi kunne da godt bruge nogle fra »det grå guld«, som har stor erfaring at trække på, siger Clement Korsholm.