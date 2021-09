Caféteket er lidt af hvert af det hele

Se billedserie Caféteket er en vellykket blanding af café, butik og spillested. Caféen åbnede i Stenstuegade 7 lørdag den 4. september. Foto: Thomas Olsen

I Stenstuegade er der åbnet en kombineret café og butik. Spillested og meget andet er det også. Kig ind og vælg til og fra, som du lyster -

om det så gælder mad, drikke, indkøb eller musik.

Slagelse - 13. september 2021 kl. 09:31 Af Solveig Hansen

Inspireret af sin genbo, biblioteket, har den kombinerede café og butik i Stenstuegade 7 fået navnet Caféteket.

Åbningen skulle egentlig have været for et par måneder siden, men forskellige ting kom i vejen, og i stedet blev Caféteket en del af café- og butikslivet i Slagelse lørdag den 4. september. Men hvad er Caféteket så for et sted?

Spørgsmålet lader sig ikke så nemt besvare.

En café er det, for ved disken bliver der serveret både god økologisk kaffe, vegansk kage og mad. En butik er det også, for alt interiøret kan købes, og det skal tages helt bogstaveligt. Forelsker du dig i den stol, du har siddet og drukket din caffe latte i, så kan du, når den er betalt, tage stolen med dig under armen, når du går.

De mange keramikfigurer, lysfangere, krystalglas, billedrammer, lamper og meget andet er også til salg.

Et spillested er Caféteket også, for planen er, at hver fredag helst skal byde på livemusik på den lille ophøjede scene, der er blevet bygget i det ene hjørne af det tidligere Symaskinetorvet, som lå på adressen før Caféteket.

Men selv café, butik og spillested rækker ikke til en fyldestgørende definition af Caféteket. Har du en bog, du vil bytte til en anden, er det muligt i Caféteket. Vil du tage et spil backgammon ved et de hjemmelavede borde med en ven, er både backgammon og flere andre brætspil til rådighed.

En smeltedigel Med andre ord er Cafétektet en smeltedigel af al den erfaring, interesser, evner og værdier, som Mellissa Rasmussen og hendes mand Jacob Egeskov har med sig ind i Caféteket.

Ganske vist er det Melissa Rasmussen, der har lejet sig ind i lokalerne, men Jacob Egeskov har været med på sidelinjen fra begyndelsen, og han vil også indimellem stå bag disken, som han selv har bygget.

- Det handler om at mærke efter, hvad man brænder for, og jeg har længe gået med denne her drøm, forklarer Melissa Rasmussen.

I en årrække har hun arbejdet som køkkenleder på botilbuddet Kammergave i Munke Bjergby. Et job og et sted som hun har været glad for, men som samtidig stod i vejen for drømmen om Caféteket.

Tidligere har hun i fællesskab med Jacob Egeskov i mange år haft både Café Antik og Musikdrabanten i Fuglebjerg, og derfor er både genbrug - eller igenbrug som parret kalder det - og musik uundgåelige parameter i Caféteket.

Den gode historie - Jeg elsker, når en ting har en historie med sig, og det er vigtigt for mig, at en handel er ordentlig, så både sælger og køber føler, at de har fået noget ud af det, siger Melisa Rasmussen.

Interessen for antikke ting har Melissa Rasmussen haft fra hun var barn, og det gode købmandskab kom ind, da hun solgte spegepølser for sin morfar, der var slagter i Fuglebjerg. Interessen for keramik har hun derimod fået fra sin farfar, Erik Graeser, som hun først lærte at kende som voksen.

- Hvis jeg synes at noget er pænt, så tænker jeg, at andre sikkert gør det samme, fortæller Melissa Rasmussen, mens hun indimellem nipper til sin caffe latte.

- Jeg har handlet og samlet hele mit liv, siger Melissa Rasmussen, der også selv spiller guitar og lidt klarinet. Men ellers er musikken mest Jacob Egeskovs domæne.

- Jacob er den kreative og den musiske, hvor jeg er den spontane, og hvad er i grunden det værste, der kan ske, siger Melissa Rasmussen.

Undervejs i interviewet nævner Melissa Rasmussen både Moster Molly, Farmor Rita og maleren Ronja, som alle har haft deres andel i det færdige Caféteket - lige fra de kreative puder af kaffesække, det eksotisk malede toilet og meget andet. Men også manden med det billige køleskab, ham med den gode kaffe der også blev leverandør af vegansk kage og mad og mange andre bliver nævnt.

For Caféteket er i sandhed en mangfoldig smeltedigel af både ting og mennesker der ikke let lader sig definere. Men kig selv ind på tirsdage, onsdage og torsdage mellem klokken 10-17 og fredag og lørdage mellem klokken 10-21.