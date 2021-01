Tvillingebrødrene Morten og Jakob Poulsen (th.) har i dag i alt syv caféer under navnet Café Korn. De planlægger ikke at åbne mandag. Så skal de pludselig, får de travlt. Foto: Frederik Cederskjold

Cafékæde: Vi åbner ikke mandag - heller ikke, selv om vi får lov

Flere erhvervsdrivende forventer at holde lukket mandag, selv om de nuværende corona-restriktioner ellers foreløbig udløber på søndag. Det gælder også Café Korn-kæden. Her er man derfor ikke klar til at åbne, hvis Mette Frederiksen (S) »mod forventning« ikke forlænger nedlukningen, siger medejer.

Slagelse - 13. januar 2021 kl. 12:07 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Der skal både bestilles friske råvarer, klargøres og lægges en ny, fast vagtplan, når landets caféer og restauranter igen får lov til at åbne. Måske allerede fra på mandag.

Men selv om flere af de nuværende, skærpede corona-restriktioner og dertilhørende nedlukninger foreløbig udløber på søndag den 17. januar, afventer flere en ny udmelding fra statsminister Mette Frederiksen (S).

Og indtil da er man slet ikke klar til at åbne.

Det fortæller flere, Sjællandske har talt med - heriblandt caféejer Jakob Poulsen, der ejer og driver Café Korn-kæden med sin tvillingebror, Morten Poulsen.

I alt har de syv caféer rundt omkring i landet. Blandt andet i Slagelse.

Frygter lang nedlukning - Vi regner ikke med og planlægger heller ikke efter at åbne på mandag, og det har vi nok ikke på noget tidspunkt gjort. Ret hurtigt efter nedlukningen indstillede vi os selv på, at det ville vare frem til slut februar. Men nu frygter vi faktisk, at det bliver endnu længere tid, forklarer Jakob Poulsen.

Søndag fortalte Mette Frederiksen nemlig i et stort interview med TV 2, at Danmark skulle forvente en forlængelse af de nuværende corona-restriktioner.

Det gælder blandt andet en helt eller delvis nedlukning. Artiklen fortsætter efter billedet...

Ejerne af Café Korn, der blandt andet har café her i Slagelse, mener ikke, at caféer og restauranter udgør større smitterisiko end andre steder. Alligevel frygter de en lang nedlukning. Foto: Carsten Lysdal

- Så nej, vi er ikke klar mandag. Men hvis hun mod forventning ikke forlænger vores nedlukning, vil vi være klar tirsdag eller onsdag, forklarer Jakob Poulsen og peger på, at der skal flere ting på plads, før de igen kan invitere spisende gæster indenfor i caféen.

- Vi har små leverandører, og vi laver meget, vi serverer, fra bunden. Så der er en del arbejde, der går i gang, hvis vi får bekræftet, at vi må åbne. Og vi vil ikke forhaste os, men hellere være klar til ordentligt at tage imod vores gæster, uddyber medejeren af Café Korn.

Måske til påske Jakob Poulsen forudsiger, at detailhandlen får lov til at åbne som de første.

- Men det er jo rent gæt, ligesom alle andre gætter i øjeblikket. Vi forsøger lige nu at koncentrere os om at overleve og tilrettelægge os de restriktioner, der bliver meldt ud - når de bliver meldt ud, fortæller han.

Som medejer af syv caféer mener han dog ikke, at caféer og restauranter udgør større smitterisiko end andre steder. At han frygter en sen genåbning skyldes derfor helt andre ting:

"Spisesteder sender et signal om, at vi er sammen, og at vi hygger os - og jeg tror, at det er derfor, man holder os lukket."

- Jakob Poulsen, medejer, Café Korn - Jakob Poulsen, medejer, Café Korn - Spisesteder sender et signal om, at vi er sammen, og at vi hygger os - og jeg tror, at det er derfor, man holder os lukket. Jeg tror, det handler mere om en signalværdi end en reel smittefare, siger Jakob Poulsen.

- Men vi får det naturligvis ikke bedre af, at andre har det dårligt - så jo mere vi kan åbne op, jo bedre er det selvfølgelig for os alle sammen og den danske økonomi, uddyber han og forsøger at bevare optimismen.

- Hvornår vi (caféer og restauranter, red.) får lov til at åbne, ved jeg ikke. Men på nuværende tidspunkt ville det ikke være mit livs største overraskelse, hvis vi så frem imod påske. Jeg håber det bare virkelig ikke, fastslår Jakob Poulsen.