Cafégæst på fri fod: Kylede glas efter ekskæreste og nikkede en skalle

S En mandlig cafégæst, der af politiet beskrives som mellem 20 og 30 år, kastede tirsdag aften klokken 18.51 et glas efter et par forbipasserende.

Ifølge Sjællandskes oplysninger var der tale om en ekskæreste, der kom forbi med en veninde og en anden mand, og det fik ifølge politiet cafégæsten til dels at kyle et glas efter dem. Efterfølgende skal han have nikket en af de tre en skalle, inden han ti minutter senere kom tilbage for at betale. Også for det smadrede glas.