Caféer serverer fortsat trods massiv nedlukning i bybilledet

Slagelse - 13. marts 2020 kl. 11:16 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere diskoteker og barer i Slagelse skruer de næste to weekender ned på volumeknappen. Faktisk slukkes musikken helt og holdent, idet der lukkes, selv om det kan komme til at gøre ondt på pengepungen.

Også flere spisesteder har meldt ud, at de holder lukket som følge af myndighedernes opfordring. Det er dog et decideret forbud, der skal, før eksempelvis caféen La Viva på Schweizerpladsen sætter et »lukket«-skilt i indgangsdøren. Det samme gælder flere øvrige.

- Vi tager vores forholdsregler og følger de anvisninger, vi får. I udgangspunktet lukker vi ikke. Kun hvis det direkte bliver forbudt at holde åbent, siger indehaver Onur Isbilen.

Samme toner lyder fra eksempelvis Vivaldi i Rosengade. Her slår Marco Salli, der styrer foretagendet, fast, at man tilpasser og følger med løbende.

- Vi kan kun have omkring 50 gæster på caféen, og vi forsøger at sætte bordene med længere afstand. Samtidig har vi sat håndsprit op, og vi har desuden gjort alt rent fra bunden. Det har samtlige medarbejdere været med til, siger Marco Salli, der ydermere - ligesom eksempelvis Café Korn agter at gøre - skrotter weekendens brunchbuffet.

- Men caféen har åbent indtil videre, siger Marco Salli.

Café Mikkel ved Nytorv har modsat på Facebook meddelt, at man lukker ned, men gerne sender mad ud af døren. Altså er man klar på take away, alt imens man lukker for cafégæster.

Det samme er Café Tidslös klar på.

- Men så længe andre caféer holder åbent, så gør vi også. Vi vil ikke miste kunder, men i virkeligheden burde vi alle lukke og vise et medansvar, siger bestyrer Oliver Isak Vej.

