Caféer i opråb på dagen for genåbning: Vi mangler personale

Når spisesteder, caféer og lignende åbner i dag, vil chefen også tage en tørn. Det er nemlig svært at få fyldt kartoteket af ansatte for tiden. Det kan flere restauratører skrive under på. Velkendt udfordring, lyder det fra brancheforeningen Horesta.

Slagelse - 21. april 2021 kl. 08:05 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Når sultne gæster fra i dag kan besøge landets spisesteder, vil det arbejdende folk rundt på caféer og restaurationer øjensynligt få sved på panden.

Det er nemlig svært at finde personale, og ifølge Sjællandskes oplysninger mærkes problematikken overalt, hvor få ventes at måtte knokle ekstra.

- Det er en stor udfordring. Vi er heldigvis så heldige, at vores erfarne personale er klar til at starte op igen. Det er dejligt, for det er godt nok svært at finde nye, siger Hakki Salli, ejer af Café Caramel i Slagelse, der ligesom flere øvrige caféejere er på jagt efter personale.

En stor del af dem, der sidste år frem til nedlukningen stod for servering og betjening af caféernes gæster, har tilsyneladende fundet andre græsgange.

- Personale er en mangelvare, men vi er der, hvor vi kan få det til at fungere, og jeg er også klar til at hjælpe til. Og hvis det er i opvasken, der er brug for det, så hjælpes vi ad med det, siger Hakki Salli.

De trofaste vender tilbage Flere øvrige caféer melder som beskrevet om lignende udfordringer. Flere steder, herunder på de sociale medier, vrimler det da også med jobsopslag, hvor spisesteder søger ansatte.

Hos La Viva længere nede ad Schweizerpladsen i Slagelse er det de trofaste, tidligere ansatte, der vender tilbage og er klar.

- Men både på caféen i Kalundborg og på Butcha inde ved siden af udfordres vi af, at vi mangler ansatte, siger indehaver Onur Isbilen, der i øvrigt kan melde om udvidelse af caféen i Slagelse.

Han nævner, at mange formentlig har fået nye jobs i andre brancher.

- Alt har været meget usikkert det seneste år, men vi håber at kunne ansætte nogle flere den kommende tid, siger han.

Kendt problematik Hos brancheforeningen Horesta kender man til udfordringerne. Det gælder især det faglærte personale, som absolut ikke hænger på nogen træer for tiden.

Det oplyser formand for foreningens afdeling på Sjælland Allan Hansen.

- De tvangslukkede virksomheder og dem, der har afskediget personale, skal finde noget nyt personale. Og det findes næsten ikke. Ikke hvis vi taler om faglærte tjenere, kokke og så videre, siger Allan Hansen, som ikke kan finde ledige i a-kassesystemet.

- Slet ikke for eksempel kokke. De har enten forladt branchen eller fundet andre steder at arbejde. Derfor ser vi også, at flere slet ikke kan genåbne onsdag, alene fordi der ikke kan skaffes personale, siger han og nævner her, at det er samme billede i forhold til personaler, der ikke nødvendigvis er faglært.

Nogle udskyder også af andre årsager

Mens langt de fleste slår dørene op i dag - om end med færre ansatte - venter nogle andre. Det gælder hos Café Tidsløs, der også er en del af spisestederne på Schweizerpladsen.

Her nikker man genkendende til, at det er svært at finde personale.

- Men vi kunne godt have åbnet nu, hvis bare vores leverancer var kommet, siger indehaver Dennis Uzundal.

Han bemærker, at regeringen ved den sidste genåbning lovede, at den næste gang ville melde ud i god tid.

- Men vi får det at vide fem dage før. Det er ikke i orden. Vi har en masse, der skal være styr på. Mad, der skal forberedes, og et splinternyt menukort, vi kommer til at køre efter. Så vi vil åbne hurtigst muligt, siger han.