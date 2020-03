Caféer er kommet på andre tanker: Nu lukker de

Tirsdag var som skrevet også dagen, hvor flere øvrige caféer valgte at lukke. Samtidig agter de ikke at gøre, som eksempelvis lukkede Café Mikkel og Tidslös nu tilbyder i form af take-away.

- På baggrund af regeringens seneste udmeldinger, og fordi det har absolut topprioritet for os at sikre både vores medarbejderes og gæsters sikkerhed, har vi valgt at lukke vores café for gæster fra i dag tirsdag, lyder det på Facebook.