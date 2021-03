På Café Mikkel i Slagelse har nedlukningen kostet både penge og personale. Hjælpepakkerne har kun hjulpet lidt ad vejen, og seks fuldtidsansatte har sagt jobbet op. Tilbage står derfor en hårdt presset caféejer, der håber på en god genåbning - med godt vejr - den 21. april. Foto: Fleur Sativa

Send til din ven. X Artiklen: Caféejer nervøs - men alternativet er langt værre: Har allerede mistet både personale og penge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Caféejer nervøs - men alternativet er langt værre: Har allerede mistet både personale og penge

Den 21. april må caféer og restauranter åbne for udendørs servering. Noget, der gør restauratører nervøse for, om gæster - afhængigt af vejret - vil bruge muligheden. Men i Slagelse ser caféejer Jane Vestergaard ingen anden udvej end at åbne, så snart hun kan - og krydse fingre.

Slagelse - 30. marts 2021 kl. 12:01 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Om det danske vejr holder, så gæster kan nyde en kop kaffe eller en caféburger uden at skulle fryse om fingrene imens, er usikkert. Men helt sikkert er én ting dog: Ingen genåbning overhovedet ville løbe koldere ned ad ryggen.

Det siger indehaver af Café Mikkel i Slagelse Jane Vestergaard, der er nervøs for, om udeserveringen kan trække nok gæster til. Men som ville være mere nervøs ved tanken om at skulle holde lukket én dag længere.

- Om vi vil åbne? Det er vi nødt til. For jeg kan ikke holde længere. Hjælpepakkerne hjælper mig kun lidt ad vejen, forklarer Jane Vestergaard, der siden nedlukningen i december blandt andet selv har skullet betale ti procent af sine lønomkostninger ud af egen lomme. Og vel at mærke ingen løn har haft at trække ud til sig selv.

Har mistet penge og personale - Vi startede med at køre noget take-away. Men det mistede vi penge på. Og jeg har også mistet seks fuldtidsansatte, som alle har sagt op, fordi restaurationsbranchen lige nu er så usikker, fortæller indehaveren af Café Mikkel der kalder hele det sidste år, siden coronavirus kom til Danmark, for »økonomisk hårdt«.

Og fordi hun har mistet seks fuldtidsansatte bliver genåbningen ligeledes hård, forudser Jane Vestergaard.

Ikke mindst med benspænd som udeservering og krav om coronapas.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Ude foran Café Mikkel står parasollerne stadig slået op, selv om der har været lukket siden før jul. Caféejer Jane Vestergaard håber, at gæster vil komme og spise udendørs, når hun får lov til at åbne for udeservering. Foto: Fleur Sativa

- Nu har vi noget, vi kan arbejde ud fra - Jeg mangler jo personale, så det bliver svært at åbne op med mine helt normale åbningstider. Og hvis jeg ansætter nogle, skal de læres op. Det bliver også en udfordring. For hvem skal lære dem op? spørger hun retorisk med henvisning til fraværet af erfarent personale.

Jane Vestergaard trøster sig derfor med, at genåbningen med udeservering kun løber cirka 14 dage fra den 21. april, før hun kan invitere gæsterne indendørs den 6. maj. Og i de dage krydser hun fingre for godt vejr og hæfter sig ved, at en lille genåbning - som sagt - trods alt er bedre end slet ingen.

- Selvfølgelig er jeg lettet. Meget. Jeg er megalettet over at have fået en dato. Det er jo uholdbart, at de (regeringen, red.) har gået så længe uden at give os nogen dato. Nu har vi da trods alt noget, som vi kan arbejde ud fra, vurderer indehaveren af Café Mikkel.