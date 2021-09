For ganske nylig har Kok Amok - her med café i Vestsjællandscentret i Slagelse - rigtigt nok slået en konkurrence op på Facebook. Men beskeden, som gæster i øjeblikket modtager på det sociale medie, om at de har vundet, er falsk. Foto: Carsten Lysdal

Send til din ven. X Artiklen: Café med advarsel til gæster: Gør det ikke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Café med advarsel til gæster: Gør det ikke

Cateringselskabet Kok Amok, der driver café i Vestsjællandscentret i Slagelse, oplever, at gæster kontaktes på Facebook med besked om at trykke på et link. Gør det ikke, siger indehaver Morten Enøe-Christiansen – caféen står ikke bag beskederne.

Slagelse - 03. september 2021 kl. 13:38 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

- Nogen har oprettet en falsk profil med vores navn, og nu får gæster beskeder om, at de har vundet en konkurrence, og at de bare skal trykke på et link og følge instrukserne. Så får de deres præmie.

Eller sådan lyder løftet i hvert fald, siger Morten Enøe-Christiansen, der ejer og driver cateringselskabet Kok Amok og herunder en café med samme navn i Vestsjællandscentret i Slagelse.

For ganske nylig har han rigtigt nok slået en konkurrence op på Facebook. Men beskeden, som gæster i øjeblikket modtager på det sociale medie, er falsk.

- Nu har vi taget konkurrencen ned igen, indtil vi finder ud af, hvad der foregår, forklarer Morten Enøe-Christiansen, der blev bekendt med problemet fra gæster, der havde undret sig over beskeden.

Opfordring: Slet besked Indehaveren af Kok Amok opfordrer gæster til at slette beskeden, undgå at klikke på linket og ikke acceptere venneanmodningen, hvis de også modtager sådan en.

- Vi kan slet ikke sende folk venneanmodninger, så hvis folk modtager en venneanmodning med vores navn - som vi hører, de gør - så er det altså ikke os, fastslår Morten Enøe-Christiansen.

Han har anmeldt forholdet til Facebook og er ikke bekendt med, at gæster skulle være blevet frarøvet noget - eller fået virus på computeren - efter at have klikket på linket.

- Folk har heldigvis været snu nok. Så de, jeg har snakket med, har ikke været i tvivl om, at det her er fup og fidus, siger Morten Enøe-Christiansen.

Motivet for beskederne, der er i omløb, kendes ikke. Artiklen fortsætter under billedet...

Morten Enøe-Christiansen (th.), indehaver af Kok Amok, opfordrer gæster til at slette beskeden, hvis de bliver kontaktet over Facebook. Arkivfoto

Grund til at være skeptisk Ifølge TrygForsikring er falske mails og beskeder dog ofte lavet til at lokke private oplysninger ud af modtageren - for eksempel netbanksinformationer eller kodeord.

Derfor skal man altid undgå at klikke på links eller vedhæftede dokumenter i en mail eller besked, hvis man mener, den ser mistænkelig ud, lyder det.

På TrygForsikrings hjemmeside oplyses det endvidere:

- Har mailen ikke en autosignatur eller anden information om, hvordan du kan komme i kontakt med afsender, er der også grund til at være skeptisk. Det gælder også, hvis du bliver opfordret til at handle hurtigt eller fortroligt. Får du at vide, at du har vundet penge, en iPhone eller andet dyr elektronik - måske endda i en konkurrence, du ikke husker at have deltaget i - skal du også være yderst kritisk.