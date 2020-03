Café lukker ned: Vi skal også udvise medansvar

Se billedserie Det koster mange penge - men alligevel lukker Café Tidslös ned på midlertidig basis.

Slagelse - 16. marts 2020 kl. 20:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Café Tidslös på Schweizerpladsen i Slagelse lukker. I hvert fald for en stund og for spisende kunder på caféen.

De sultne vil fortsat kunne bestille mad, afhente eller sågar få bragt ud inden for byskiltet, men som situationen er nu, mener bestyrer Oliver Isak Vej ikke, at det er ansvarligt at holde åbent.

- Med de ting og anvisninger, som regeringen og staten kommer med, tænker vi nu, at vi er nødt til at lukke ned. Vi håber, det er de 14 dage, som også er blevet sagt. Vi føler, at vi har et samfundsansvar, siger bestyreren, hvis naboer over en bred kam holder åbent.

- I og med ingen af vores konkurrenter og kolleger, i hvert fald kun ganske få, har lukket, har vi følt os tvunget til at holde åbent på lige fod med dem. Det er mange penge, det koster os, lyder det fra Café Tidslös, der oven i købet og på grund af corona-udbrud har måttet aflyse en planlagt koncert med Peter Viskinde.

Og nu lukker caféen helt ned. - Vi ville gerne lukke helt fra start, men vi har ikke anet, hvad vi skulle stille op, for det har jo sine konsekvenser. Vi skal også betale husleje, elregninger, lønninger og sådan noget og kan ikke bare lukke uden videre, for vi taber masser af penge. Men det gør vi nu alligevel - og andre bør gøre det samme. Det er så tæt på, og det kan ramme både os og vores medmennesker, siger Oliver Isak Vej.

Flere holder åbent Café Mikkel ved Nytorv annoncerede allerede tidligt i forløbet, at man lukker for caféen, men fortsat vil sørge for take-away-mad for dem, der måtte ønske det.

Caféer som Vivaldi, Caramel, La Viva og Café Korn fortsætter dog med at holde åbent, trods kunderykindet er beskedent.

Café Tidslös tilbyder i perioden, hvor caféen er lukket, at bringe mad ud inden for byskiltet. Menukortet kan findes på caféens Facebook-side.

- Og henter man selv, yder vi 25 procent i rabat. Det er det, vi kan gøre i den svære situation, vi er i, siger han.

