Café lukker efter mindre end et år - corona får skylden: Vi har kæmpet en brav kamp

Det er slut med at tage ud for at spille brætspil i Slagelse. I hvert fald lukker brætspilscaféen Sporhunden. Det sker en måned før stedets et-års fødselsdag. Corona får skylden.

For 11 måneder siden åbnede Slagelses første - og eneste - brætspilcafé, Sporhunden. Og for bare tre måneder siden udvidede stedet med en større ejerkreds.

Men nu er det slut. Ejerkredsen splitter op, og Sporhunden lukker og slukker.

Det oplyser brætspilscaféen på Facebook.

- Det er med vemod at vi må se i øjnene, at Sporhunden ikke klarer coronahelvedet, lyder det i opslaget, der er skrevet af Michelle Baltzer.

Den 3. september 2020 åbnede hun spilcaféen i Det Gamle Posthus på Sdr. Stationsvej i Slagelse sammen med Birgitte Rask Jespersen, der for et kvartal siden trådte ud af samarbejdet.

Det var i samme ombæring, at intet mindre end fem nye partnere kom til.

- Vi har kæmpet en brav kamp siden åbningen for et år siden. Men med lidt skjult lokation, som har gjort det svært for os at blive synlige i bybilledet og gøre folk opmærksomme på os, samt coronanedlukning oven i hatten. Det gjorde det til en lidt ulige kamp, lyder det videre i opslaget på Facebook.

Udfordret af corona-krav Michelle Baltzer fortæller til Sjællandske, at den udvidede ejerkreds aldrig blev den gevinst for brætspilscaféen, som hun troede, at det ville blive til.

Alligvel er det coronavirussen, hun først og fremmest giver skylden for, at Sporhunden aldrig gik hen og blev en succes.

- Jeg tror stadig på idéen om en brætspilscafé i Slagelse. Men tiden har bare ikke været den rigtige, fortæller hun og peger på, at kravet om coronapas blandt andet har holdt gæsterne væk.

- Der har været fint med folk, når vi har holdt arrangementer. Men der har de også haft forberedt sig på, at de skulle ud og derfor sikret sig et gyldigt coronapas. Det har man ikke nødvendigvis en almindelig hverdagsaften, hvor man spontant får lyst til at tage ud for at spille, forklarer Michelle Baltzer.

For at have et gyldigt coronapas skal man enten være testet negativ for coronavirus indenfor 72 timer eller have fået første stik med en af coronavaccinerne for mindst to uger siden.

I Danmark er der givet 7,44 millioner doser coronavacciner, og 72,5 procent af befolkningen har på nuværende tidspunkt fået første stik.

I Slagelse Kommune lyder det tal på 71,9 procent.

Forkert placering - Selv om flere og flere er blevet vaccineret, er der stadig en ret stor gruppe af mennesker, der ikke er. Og de kan jo så ikke komme hos os, hvis de ikke er blevet testet indenfor 72 timer, fortæller Michelle Baltzer.

Ofte på hverdagsaftener har der kun været op til fem besøgende på Sporhunden. Og nogle gange har der slet ingen gæster været, fortæller ejeren, der af den grund føler sig nødsaget til at smide håndklædet i ringen her en måned før spilcaféens første fødselsdag.

Ifølge Michelle Baltzer har også Sporhundens placering været et problem. Navnet kommer netop af, at caféen ligger tæt på Slagelse Station. Noget, man umiddelbart skulle tro var en fordel.

Men lejemålet ligger i en kommunal bygning, hvorfra det ikke har været tilladt at have skilte stående på fortovet, som butikker for eksempel har i gågaden, fortæller Michelle Baltzer.

Drømmen lever stadig - Vi ligger ret skjult inde i en gård. Her har vi ligget i snart et helt år, og alligevel møder jeg ofte folk, der siger: »Gud, jeg vidste ikke, at I eksisterede,« siger hun.

Dukker det rigtige lokale på den rigtige placering op, er Michelle Baltzer derfor ikke afvisende overfor at starte en ny brætspilscafé.

Drømmen lever stadig. - Slagelse-borgere har lyst til en brætspilscafé. Det tror jeg virkelig på. Men det kræver et større økonomisk sats, hvis vi skal åbne et nyt sted i byen, og det er tiderne ikke til lige nu. Hvis det sker, bliver det først, når det er mere sikkert, så vi ikke risikerer en ny nedlukning, forklarer Michelle Baltzer.

Sporhunden har sidste åbningsdag torsdag d. 19. august og slutter med en »quiz night«, som tidligere har lokket mange gæster til.

Spil og inventar vil blive solgt under et endnu ikke planlagt ophørsudsalg.