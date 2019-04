Café Tidsløs er klar til påske.

Send til din ven. X Artiklen: Café klar med navn - og til åbning i påsken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Café klar med navn - og til åbning i påsken

Slagelse - 13. april 2019 kl. 09:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stramme tidsplaner holder sjældent. Således heller ikke på Café Tidsløs, hvis ejere og indehavere nu har modtaget de sidste forhalede leverancer og dermed godt kan afsløre, at afløseren for Café Zigzag på Schweizerpladsen åbner inden for en uge.

- Vi er stensikkert klar til påske. Nok også et par dage før, fortæller en af to bestyrere på caféen, Oliver Isak Vej, som kommer til at være ansigtet udadtil.

I øvrigt sammen med sin kompagnon og medbestyrer, Robin Rasmussen, der glæder sig til åbningen af Café Tidsløs, som navnet er.

- Ombygningen er blevet forsinket af flere årsager. Primært fordi nogle af de varer, vi har bestilt for over en måned siden, har været i restordre. Men nu har vi fået de sidste ting på plads, så vi regner med at åbne inden for de næste dage, fortæller han.

Indtil for ganske nylig var navnet på caféen kun kendt af en lille skare og kreds. Bestyrerne lod Facebook-brugere gætte på, hvad navnet blev - og faktisk blev det gættet i en ruf.

Og nu er facaden kommet op, hvilket ifølge Oliver Isak Vej er en milepæl blandt flere. Det samme bliver i øvrigt det hånd- og speciallavede vinskab, som får plads til omtrent 300 vine. Det er også netop sat op.

Ifølge bestyrerne passer »Tidsløs« som fod i hose, når caféens koncept og dna tages i betragtning.

- Herinde står tiden stille. Her har ingen travlt, og retterne vil ikke afspejle en bestemt tid. Vi er caféen for alle med alle de retter, vi nu engang har, lyder det fra Oliver Isak Vej, der mener, at der er brug for en café, der skiller sig ud.

- Inde hos andre caféer, som måske har eksisteret i mange år, er det mange af de samme retter fra dengang, der er på menukortet. Sådan skal det ikke være her. Vi vil gerne forny os, og det kommer vi hyppigt til, siger bestyreren, der i forhold til åbningstider glæder sig til at byde morgengæster velkommen.

Også i hverdagene, hvor caféen såvel som i weekenden åbner klokken ni.

- Og så kommer vi ikke til at have deciderede lukketider på den måde. Når den sidste gæst er gået, låser vi døren. Det ligger også lidt i konceptet, at vi vil være fleksible, siger han.

relaterede artikler

Café skifter navn: Nye bestyrere klar med frisk pust 23. februar 2019 kl. 08:32