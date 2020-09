Se billedserie Café Caramel får en omgang på de sociale medier for tiden, efter at flere tidligere ansatte har berettet om primært overordnedes krænkende adfærd. Indehaver tager sagen meget seriøst.

Café i stormvejr efter afsløring af sexisme

Flere tidligere, kvindelige ansatte på Café Caramel i Slagelse beretter om overordnede, der gik langt over stregen i det daglige. Flere gange blev forulempelser påpeget, men ingenting blev ændret. Nu forsikrer indehaver, at det skal være slut med sexisme.

Slagelse - 29. september 2020 kl. 19:40 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

- Mange har forsøgt at sige det i årenes løb, for det har stået på længe. Det blev bare slet ikke taget seriøst.

Sådan siger 22-årige Emmeli Jensen, tidligere ansat på Café Caramel på Schweizerpladsen i Slagelse, der nu melder sig i koret af medarbejdere, der har oplevet krænkelser tangerende til sexchikane i det daglige. Det være sig klap i numsen, vulgære beskeder fra overordnede midt om natten og en generel grænseoverskridende adfærd, som ifølge indehaver Hakki Salli er helt og aldeles uacceptabel.

- Det kommer bag på mig, at det har været så slemt. Der skal være plads til sjov og ballade, men der er en grænse. Vi skal have det godt, og det betyder også, at alle skal være trygge, siger ejeren, der beskæftiger omtrent 30 personer, hvoraf de fleste er unge mennesker.

Han er bekendt med episoder, der kan gå under kategorien »sexisme«, og har da også tidligere uddelt advarsler til nogle af sine ansatte - også dem med stjerner på skulderen, hvis status øjensynligt har givet dem lidt for mange friheder.

- Vi har for eksempel haft en kok, der sendte beskeder, og det blev der taget hånd om. Han er stoppet. Alle slags forulempelser og sexchikane tager jeg stærkt afstand fra, påpeger han.

Roser kvinder for at stå frem Flere tidligere ansatte står frem med oplevelser på caféen. De fortjener ros, lyder det i den forbindelse fra Hakki Salli, der mener, at alt skal frem i lyset.

- Jeg indkalder også personalegruppen til et møde. Vi er nødt til at tale om tonen, for ja, vi skal være her og have det godt, mens der også kan være stress på, men alle skal også være trygge, lyder det fra indehaveren, som ikke altid er til stede selv grundet sine øvrige aktiviteter i bybilledet.

- Så mange af de her oplevelser, de fortæller om, har jeg ikke vidst noget om, indikerer han.

Ifølge Emmeli Jensen har flere dog gjort opmærksom på en til tider krænkende kultur, der eksempelvis har indbefattet kommentarer og stirrende blikke fra mandlige overordnede rettet mod kavalergange og bagdele.

»Det skete dagligt« Ifølge den 22-årige, der i dag er bosat i København, hvor hun studerer, var den ubehagelige adfærd gennemgående og en del af hverdagen. I hvert fald da hun var ansat fra 2018 og et år frem.

- Der blev kommenteret på ens udseende. Hvis man var tyk eller tynd. Jeg havde en piercing, der blev kommenteret, og det blev indimellem for meget, mener hun.

- De fleste oplevede noget lignende. Det handlede også om, at når man var på arbejde, så fyrede de overordnede kommentarer af om andre og altså vores kolleger, der ikke var på arbejde, beskriver hun på vegne af flere.



- Det var egentlig gennemgående, når

man havde vagt. Det stod på ofte, lyder

det fra 22-årige Emmeli Jensen, der

har været ansat på caféen. Privatfoto.



Da hun begyndte at få lumre beskeder med hjerter, og hun først efter nogle dage fandt ud af, at det var en mandlig overordnet, der stod for dem, begyndte sexismen at nage.

Dog kun til en vis grad. - Man tænkte ikke så meget over det i længden, selv om man da var utilpas og nogle gange også utryg. Det blev jo normalt, selv om det ikke var rart, siger hun.

Har sat gang i lokal debat Flere kvinder, der har serveret på caféen, stemmer i, og nogle af dem har allerede skabt opmærksomhed på de sociale medier. Sjællandske har talt med et par af dem.

- Jeg var seksten år gammel og arbejdede på Café Caramel i Slagelse, da jeg oplevede sexisme for første gang. Den vigtige fokus, der er på emnet netop nu, har fået mig til at åbne et ellers lukket sår for første gang, skriver blandt andre Matilde Svare, som også avisen har været i kontakt med, på sin private profil.

Hun beretter om flere episoder, hvor hun har stået chokeret tilbage med tårer i øjenkrogene. Eksempelvis da hun oplevede, at en mandlig kollega tog fat om hendes bryst bagfra, mens hun stod ved en hylde.

- Jeg græd den aften. Og jeg ryster i hele min krop, mens jeg skriver det ned, lyder det blandt andet i hendes Facebook-opdatering.

