Jacob Sveistrup er klar på et cafébesøg igen. Sidst blev billetterne revet væk.

Café gentager succes med endnu mere musik på menuen

Således blev samtlige kuverter revet væk i løbet af et splitsekund, mens 29 stod på venteliste. Derfor gentager caféen nu den musikalske anretning torsdag den 9. april, hvor netop album-aktuelle Jacob Sveistrup atter er på repertoiret.

- Det var en kæmpesucces, som mange gerne ville have deltaget i, så nu gør vi det igen. Det er ikke noget, vi gør for at tjene penge, men fordi vi gerne vil give vores gæster en unik oplevelse, siger Oliver Isak Vej, bestyrer.