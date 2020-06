Formand og daglig leder af Brugercafeen på Lützensvej Anni Bering og alle de andre frivillige sætter gang i gryderne fra på mandag. Hun håber på forståelse for de mange nye regler for at begrænse smitterisiko med corona. Foto: Helge Wedel

Café genåbner

Efter over tre måneders coronalukning genåbner brugercaféen på Lützensvej i Korsør på mandag den 22. juni med servering af mad. Første ret bliver farseret porre med grønt

Slagelse - 21. juni 2020

Det oplyser daglig leder og formand for cafeen Anni Bering og dens kommunikationsmedarbejder byrådsmedlem Anders Nielsen (S).

Caféen er i over 25 år blevet drevet af frivillige.

Genåbningen sker med en række tiltag for at begrænse smitterisiko både blandt de frivillige og primært de ældre, der kommer for at købe dagens ret.

I denne uge har der været hektisk aktivitet med at forberede åbningen.

- Der er knoklet med afvaskning og afspritning af inventar, borde, stole, bestik og meget andet. Den ekstra rengøring fortsætter efter åbningen på mandag, hvor der også er indkaldt ekstra »personale« for at hjælpe brugerne med de nye regler for at spise i cafeen, siger Anders Nielsen.

Begrænset plads

For at sikre afstand bliver der »kun« plads til 48 spisende, da der kun må sidde to ved hvert bord.

- Når brugerne ankommer indledes der med at spritte hænderne af, hvorefter hver får et nummer. Man kaldes op to af gangen, når maden skal hentes. Maden udleveres på en bakke med tilhørende indpakket bestik, siger Anni Bering. Hun håber på forståelse for de mange nye regler, der er til alles bedste.

Betalingen for maden sker til en medarbejder med handsker på. Vedkommende udleverer også eventuelle drikkevarer. Øvrige aktiviteter i brugercafeen, som eksempelvis bankospil, er der fortsat lukket ned for.