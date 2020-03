Café Thorkild er åbnet

Faktisk er der kun plads til cirka 75 gæster, men det lykkedes alligevel for Jens & Birgit Würtz at klemme 105 gæster ind premieredagen fredag aften.

De to musikalske herrer sørgede for hyggemusik gennem hele aftenen, selv om de kun havde cirka en kvadratmeter at gøre godt med.