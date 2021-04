Kirkens Korshær havde udset sig den lukkede Café Sirup som ny varmestue i Korsør.

Café Sirup udset som varmestue

Det var i den lukkede Café Sirup i Nygade, at Kirkens Korshær ville åbne ny varmestue i Korsør, hvis ikke et snævert byrådsflertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten havde sat dem fra bestillingen at drive varmestuer i Korsør og Skælskør.

Slagelse - 29. april 2021 kl. 10:41 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Der erfarer Sjællandske fra flere kilder. En oplysning der også bekræftes af regionschef Susanne Lodberg fra Kirkens Korshær.

Kirkens Korshær lukkede varmestuen Havnegade 13 for godt et år siden begrundet i sparekrav i organisationen. Efterfølgende solgte korshæren huset for 1,6 mio. kr. De nye ejere Jesper Carstensen og Sanne Borregaard har planer om at indrette et kvindekrisecenter i huset.

I Korsør har efterfølgende længe eksisteret en varmestue med blot en ugentlig åbningsdag i Sankt Gertruds Hus. Denne ordning kommer til at vare mindst til sommerferien.

Først den 5. juni får udvalget for specialiserede borgerindsatser fremlagt en tids og handlingsplan for, hvordan varmestue-indsatserne i Korsør og Skælskør skal drives af kommunen i stedet for Kirkens Korshær. I Korsør driver kommunen allerede det døgnåbne »Skuret« på Solens Plads via gademedarbejdere.