Café Backstage kan bestå ved takstfinansiering

Derfor vil det nu være under mere kontrollerede forhold, at borgernes aktiveringsforløb samt taksterne sættes.

Eksempelvis vil det koste 21.500 kroner at have en person i et tre-måneders forløb, og dette skulle så gælde for i alt 20 tilknyttede.

I stedet for at være et tilbud kun for borgere i Slagelse Kommune, vil takstfinansiering åbne muligheden for, at andre kommuner køber pladser i caféen.