Bytteringen tiltrækker international interesse

- Når man møder hinanden en mørk aften på parkeringspladsen og allerede har mødt hinanden i Bytteringen forinden, så er der en god sandsynlighed for, at man tænker, at vedkommende er ok, forklarer Casper Hernàndez Cordes, der er koordinator og ansvarlig for civilsamfundsindsatsen i helhedsplanen i Ringparken.

Nu har projektet fået relevans for flere end bare Ringparkens beboere, for onsdag var repræsentanter fra Slagelse og Esbjerg Kommune på studietur i Ringparken for at søge inspiration i netop Bytteringen til et internationalt projekt. Begge kommuner samarbejder med Odense kommune og universiteter i både Flensborg og Kiel om projektet, der hedder WIPP (Welfare Innovations in Primary Prevention), og som har til formål at udvikle velfærdsinnovation indenfor den primære forebyggelsessektor.