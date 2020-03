Se billedserie Borgmester John Dyrby Paulsen (S) styrede byrådsmødet fra sin pult og gav byrødderne ordet, når de »rakte hånden op« på skærmen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Byrådsmøde med afstand - også politisk med syn på corona-tiltag

Slagelse - 24. marts 2020

Der var tale om et historisk byrådsmøde med stor afstand mellem medlemmerne mandag.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) styrede fra sin pult i byrådssalen talestrømmen fra byrådsmedlemmerne, der var placeret bag hver sin computer derhjemme. Tilhørerne måtte også følge med hjemme ved skærmene, hvor de kun kunne få borgmesterens billede samt dagsordensteksten at se.

- Det er et spørgsmål om båndbredde, som vi ikke skal bruge for meget af for tiden, forklarede borgmesteren undervejs i den specielle seance, som forløb teknisk ret smertefrit. Måske fordi man havde holdt generalprøve om søndagen.

Men mens der på Christiansborg jo i denne tid er en sjælden enighed om, hvad der skal til for at afbøde krisen, så var den samme enighed ikke til stede på byrådsmødet.

Her gav det stor debat, at Venstre kom med et forslag om at bruge en ikke nærmere angivet del af de 140 millioner kroner, som de kommunale institutioner overfører fra det tidligere år.

- De penge skal ikke ligge i kommunekassen, men skal ud og afhjælpe de problemer, som virksomhederne og deres medarbejdere kommer i ovenpå coronakrisen, var meldingen fra V-gruppeformand Knud Vincents.

Det oprindelige forslag fra borgmesteren lød således:

Byrådet ønsker en nærmere beskrivelse af konsekvenserne af de enkelte overførsler, herunder om nogle af overførslerne allerede nu kan danne baggrund for yderligere at understøtte vores lokale erhvervsliv i den nuværende svære situation, men således at overførslerne forbliver i vores virksomheder.

Hvis det er muligt kan sådanne tiltag iværksættes snarest, idet økonomiudvalget løbende holdes underrettet om udviklingen.

Venstre foreslog at udskyde beslutningen til næste byrådsmøde.

I mellemtiden ønskede man undersøgt, hvilke af de ansøgte 140 millioner driftskroner, der kan benyttes til at understøtte lokalt indkøb, anlæg, services, småanskaffelser.

Hvert område får til opgave at beskrive konsekvenser af, at de ansøgte overførte midler, ikke overføres. Venstre foreslår at økonomiudvalget bliver politisk styregruppe for arbejdet, herunder implementeringen.

Borgmester John Dyrby Paulsen var meget imod forslaget. Blandt andet med henvisning til, at det vil forsinke det arbejde, som man allerede har i gang med at fremrykke arbejder lokalt, for eksempel malerarbejder på skoler.

Villum Christensen (LA) sagde, at det for eksempel vil indebære, at man skal til at konfiskere institutionernes opsparing, udskyde anlægsprojekter, ja, nærmest lave et helt ny budget.

Også Venstres normale samarbejdspartner, Dansk Folkeparti, udtrykte ved gruppeformand Ann Sibbern modstand mod at inddrage virksomhedernes overskud. Ann Sibbern mente dog, at man burde drøfte principper for det i økonomiudvalget.

Den radikale Troels Brandt var derimod tilhænger af forslaget, der derfor endte med at få 11 stemmer for og 20 imod.

Beskæftigelse og ældreomsorg

Også på et andet område var der afstand mellem blokkene, nemlig ved behandlingen af beskæftigelsesplanen, hvor Venstre stillede ændringsforslag om at få nyttejob og kontrolgruppen med. Hvilket blev afvist af flertalspartierne.

Derimod var der stor enighed om at lave en opblødning af den varslede midlertidige ændring af serviceniveau i hjemmeplejen og på plejecentrene i forbindelse med corona-krisen.

Man vedtog her at principgodkende en begrænsning i serviceniveauet muligvis frem til ultimo maj 2020 i år på følgende områder:

- Omsorgspakken/klippekortsydelser, hvor borgerne selv bestemmer hvilke ekstra ydelser, som medarbejderne skal varetage. Det kan være socialt samvær, gåture, rengøring osv.

- Rengøring hos borgere, som udelukkende modtager rengøringsydelser fra enten kommunal eller privat leverandør.

- Reduktion af rengøringen hos de borgere, som modtager både rengøring og personlig pleje.

- Personlig pleje - som vil blive vurderet ud fra konkret individuel vurdering.

Men samtidig ønskede man fastholdelse af eksisterende serviceniveau længst muligt. Justering skal så foretages efter konkret vurdering i Forebyggelses og seniorudvalget med inddragelse af Ældreråd, MED, ledere med flere.