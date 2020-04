På et opslag i Facebook-gruppen '4200 Slagelse' tilbyder byrådsmedlem Christopher Trung (V) sig selv som ballonklovn som plaster på såret for aflyste børnefødselsdage - og det fanger mange børnefamiliers interesse. Venstre-politikerens opslag er blevet delt, liket og kommenteret flere end 500 gange.

Byrådsmedlem tilbyder at komme som ballonklovn

For at hjælpe børnefamilier, der på grund af coronavirus må udskyde børnefødseldage, tilbyder byrådsmedlem i Slagelse Kommune Christopher Trung (V), at komme som ballonklovn. Motivet er ikke politisk, understreger han.

Slagelse - 24. april 2020

»Blev dit barns fødselsdagsfest udskudt på grund af COVID-19?«

Sådan indleder Christopher Trung (V) et opslag på Facebook-gruppen '4200 Slagelse', hvor han tilbyder fem udvalgte børnefamilier at komme ud som ballonklovn som et plaster på såret for en enten udskudt eller helt aflyst børnefødselsdag.

Men selv om Venstre-politikeren sidder som byrådsmedlem i Slagelse Kommune, understreger han, at det ikke handler om politik.

- Der er nogen, der har spurgt ind til det, men jeg kan kun understrege, at det intet har med politik at gøre. Jeg ser det udelukkende som en oplagt mulighed for at kunne bidrage til at gøre tiderne lidt lysere i en tid, som er svær for mange, forklarer han til Sjællandske.

Stor interesse Christopher Trung har allerede tidligere erfaring som ballonklovn, da han blandt andet jævnligt har stået i den lokale Røde Kors butik og også tidligere har tilbudt sig til både børnefødselsdage og barnedåber.

Og interessen for de farvede plastik-dyr er da også til at bemærke. Således er Venstre-politikerens opslag blevet delt, liket og kommenteret flere end 500 gange.

Noget, der har gjort, at Christopher Trung føler sig nødsaget til at udvide antallet af børnefamilier, som får glæde af hans tilbud. Artiklen fortsætter efter billedet...

- Det er ikke noget, som jeg skal. Men når der er så mange, som sidder og føler, at de kan få glæde af at få mig ud i en time, så kan jeg ikke lade være, fortæller han og peger på, at han lige nu har aftaler med otte børnefamilier i Slagelse Kommune.

Gør en forskel - Det er jo dejligt, at man kan gøre en forskel. For når man sidder der som seks-årig og skulle have holdt sin fødselsdagsfest, så kan det være svært at forstå, at tingene skal udskydes. Og at der måske ikke kommer lige så mange og fejrer en. Her kan et ballondyr være et plaster på såret og en god overraskelse, uddyber Christopher Trung.

Netop børnefamiliernes historier har således været det, som har rørt byrådsmedlemmet i så stor en grad, at han har ønsket at glæde flere familier, end det var planlagt til at starte med.

Flere har nemlig kunnet fortælle om ulykkelige børn, der længe har glædet sig til sin fødselsdag - men nu ingenting får på grund af regeringens restriktioner mod coronavirus.

Christopher Trung understreger dog, at restriktioner som for eksempel forsamlingsforbuddet, der forbyder forsamlinger på mere end ti personer, vil blive overholdt til alle de arrangementer, som han deltager i.

Opfordring til andre Han opfordrer samtidig andre, der har en indre ballonklovn eller anden indre gøjler i sig, til at melde sig på banen og tilbyde noget lignende det, han har gjort.

Flere børnefamilier, end han selv har kunnet hjælpe, er nemlig interesserede i små og sjove indslag, der kan gøre børnefødselsdagen lidt festligere, end COVID-19 umiddelbart tillader.

Og det kræver sådan set bare, at man tænker en lille smule kreativt, siger Venstre-politikeren.

- Det er de små ting, der gør forskellen. Under normale omstændigheder kan man for eksempel spørge sig selv, hvor vigtig en ballonklovn er. For det er ikke noget, der redder liv og lemmer. Men det kan redde dagen for et barn, understreger Christopher Trung.