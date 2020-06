Ifølge tidligere kulturudvalgsformand i Korsør Kommune fra 1998 til 2006 Anders Nielsen er det tidligere undersøgt, om Storebæltshallen kan udvides ved at bygge ud over det regnvandsbassin, der ligger bag hallen. Dronefoto: Morten Mikkelsen

Byrådsmedlem ønsker Storebæltshallen udbygget

Debat: Storebæltshallen i Korsør bør udvides med en ekstra hal snarest muligt, og en eventuel udvidelse af hallen bør tages op ved de kommende kommunale budget forhandlinger

Slagelse - 23. juni 2020 kl. 10:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fordeling af haltider i Korsør til de forskellige foreninger, som bruger vore haller, har næsten altid givet hovedbrud for idrætsforeningerne, da stort set alle ikke har fået det som, man ønskede. For Korsør- Tårnborg Håndboldklub s vedkommende har de for sæsonen 2021 fået næsten de samme tider, som de fik i sæson 19 og 20 på trods af, at klubben i den grad har et berettiget ønske om mere tid, idet flere af ungdomsholdene i kommende sæson skal kunne træne to gange om ugen. Klubben har som bekendt også kommunens førende herrehåndbold eliteprojekt, der til daglig spiller i 2. division. Som Team Danmark Elite-kommune, så burde vi skabe de bedste rammer for idrættens udfoldelse. Også i Korsør. Men det kniber med tider for flere af byens klubber og foreninger.

Hver gang 2. divisionsholdet spiller i Storebæltshallen - ca. 20 gange på en sæson - så er hallen fyldt helt op med tilskuere, så der er stor opbakning også fra publikum. Ingen tvivl om at fritidsforvaltningens personale gør alt, hvad de kan for at få fordelingen til at gå op, men fakta er, at det ikke kan lade sig gøre, uanset hvor omhyggelige de er. For kapaciteten i Korsør Storebæltshallen og Korsørhallen er for lille. I Korsørhallen må der ikke bruges harpiks af hensyn til volleybanen, så der kan ikke trænes håndbold.

Der er kun en måde at komme den manglende haltid for foreningerne til livs på. Det er ved at undersøge og finde ud af, hvordan en udvidelse kan finde sted, og hvad den vil koste. Jeg var udvalgsformand for området fra 1998 til 2006, og her blev der lavet et projekt om, hvordan en udvidelse kunne finde sted af Storebæltshallen. Papirerne fra den gang burde kunne findes frem og støves af til at begynde med. Snart begynder kommunens budgetforhandlinger: Jeg håber, at alle byrådets medlemmer, nu hvor vores svømmehaller er på plads, vil være med til at se positivt på behovet for mere halplads i Korsør.

Anders Nielsen

byrådsmedlem og medlem af fritidsudvalget (S)

Granskoven 50, Korsør