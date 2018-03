Byrådsmedlem Jimmi Jørgensen (S) bruger sit eget stofmisbrug som advarsel til de unge. Her i sit køkken på Møllevangen i lejligheden på 48 kvadratmeter, hvilket formentlig gør ham til det byrådsmedlem i Danmark med den mindste bolig. Foto: Helge Wedel

Byrådsmedlem fortæller om sit narkomisbrug som advarsel

Slagelse - 17. marts 2018

»Nyt liv uden stoffer« er overskriften på en foredragsrække i Kwvarterhuset på Motalavej i Korsør, hvor byrådsmedlem Jimmi Jørgensen (S) er den første onsdag den 21. marts klokken 19. Her vil han fortælle om sine mange år som hård stofmisbruger. En tid hvor fast job, politisk karriere og medlemsskab af et byråd ikke lå lige for.

- Hvis nogen havde sagt til mig for 12 år siden, at jeg i dag ville sidde i byrådet, ville jeg have sagt, de var tossede, siger Jimmi Jørgensen, der begyndte et ryge som seks-årig. I dag er han gået i gang med et rygestop og har fundet sig en kæreste, der er ikke-ryger.

Der er ingen løftede pegefingre fra Jimmi Jørgensen, men både unge og forældre vil få en stor dosis virkelighed og en vej ud af misbrug og ballade.

- Det har jo aldrig hjulpet at sige , »det må du ikke« til unge mennesker. Jeg kan ikke sige til dem, at de skal lade være med at tage stoffer - det er deres egen beslutning. Men jeg kan fortælle dem om konsekvenserne af at gøre det, for dem kender jeg bedre end de fleste, siger Jimmi Jørgensen, der ønsker dialog med de unge, som han godt kan forstå kan føler trang til via stoffer at flygte fra virkeligheden og samfundets pres for konstant succes.

- Det er så vigtigt, at vi lytter til de unge selv, for de bliver tit bare sat i den samme bås som stofmisbrugere, selv om de har helt forskellige behov. Og det giver altså noget andet, når det er tidligere misbrugere som mig, der snakker med de unge, end når det er en professionel, siger Jimmi Jørgensen.

Der kommer ialt tre foredrag i Kvarterhuset af tidligere stofmisbrugere.