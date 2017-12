Byrådsmedlem forfølges: Rapport lækket og lagt i postkasser

Godtgørelse svarende til et halvt års løn for Slagelse kommunes urimelige håndtering af fyringssag og en ordensmagt, der ikke ser snerten af potentielle lovbrud.

- Det er meget mystisk. Der sad sågar en gul lap uden for mit køkkenvindue, hvor der stod, at jeg skulle kigge i postkassen. Og derude lå rapporten så, siger Morten Røngaard, som ikke har tænkt sig at gøre noget ved sagen, om end han studser over, hvorfor det lige er ham, der bør interessere sig for den rapport.