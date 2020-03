Se billedserie Byrådspolitikerne Jørgen Grüner(SF) og Knud Vincents (V) mener, at borgmester John Dyrby Paulsen (S) burde have skrevet under. Hellere beregne grundigt inden, lyder modsvaret.

Send til din ven. X Artiklen: Byrådskolleger ærgrer sig over borgmesters manglende underskrift Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byrådskolleger ærgrer sig over borgmesters manglende underskrift

Slagelse - 04. marts 2020 kl. 19:45 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regeringens forslag til en ny fordeling af penge mellem landets 98 kommuner er alt for skæv.

Det mener ikke kun 40 borgmestre fra hele landet, som har sendt et fælles brev til regeringen, men også partier i Slagelse Byråd, der undrer sig over, at borgmester John Dyrby Paulsen (S) ikke står som medunderskriver af henvendelsen.

I brevet kommer de 40 borgmestre, der tæller 18 fra hver af de to store partier Socialdemokratiet og Venstre - foruden Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og lokallisten i Guldborgsund Kommune - med otte konkrete anbefalinger til en ændring af det udspil, regeringen har lagt frem.

- Vi er altså 40 borgmestre, der siger: »Det her bør I kigge på«. Og det tror jeg vægter - specielt fordi det er borgmestre spredt på de to store partier, siger Ib Lauritzen (V), der er borgmester i Ikast-Brande Kommune.

Ifølge SF's Jørgen Grüner, Slagelse Byråd, burde også Slagelse være med på afsenderlisten.

- Pointen i dette brev er jo, at der skal udlignes mere. Generelt skal der flere penge ind i det her projekt, mener SF-politikeren, der opfordrede John Dyrby Paulsen til at følge trop i kølvandet på det fælles udligningstopmøde i Jylland for en uge siden, hvor et hav af borgmestre deltog.

Flere skævheder Slagelse Kommune er en af de kommuner i landet, der har mest på spil i den kommende udligningsreform. Slagelse er placeret i top ti af landets udfordrede kommuner, når man sammenligner kommunernes såkaldte strukturelle balance.

Den strukturelle balance er et udtryk for forholdet mellem de indtægter, kommunen har - inklusive udligning - og dens udgifter.

- Og vi kan i Slagelse se, at det bliver svært at få enderne til at mødes og få den service, vi gerne vil have, siger Jørgen Grüner, der bakkes op af Venstres gruppeformand, Knud Vincents.

De otte forslag Udlændingeudligningen skal halveres, sådan som et ekspertudvalg har anbefalet. Det vil sige, at der skal skæres 2,6 mia. kr. fra kommuner med mange udlændinge i stedet for de 0,9 mia. kr., som regeringen foreslår.

Udsatte kommuner i hovedstadsområdet skal ikke stilles anderledes end kommuner i resten af landet. Derfor skal et særligt hovedstadstilskud fjernes.

Kriteriet for borgere med lav indkomst skal ændres, så det også omfatter borgere på førtidspension. Ikke kun kontanthjælpsmodtagere.

Regeringen vil indføre et kriterie, som måler levetiden i forhold til de kommuner, hvor folk lever længst. Det skal ændres, så der tages udgangspunkt i levetiden i den enkelte kommune.

Indtægter fra selskabsskat skal udlignes hårdere. Ikke mildere, som regeringen vil. Og så skal det være forbud at opkræve skat – den såkaldte dækningsafgift – fra statslige virksomheder.

Kriteriet for nomadebørn – børn, der har flyttet kommune mindst tre gange – skal ændres, så der tages højde for, at mange kommuner blev lagt sammen med kommunalreformen i 2007.

Det skal undersøges, om det giver mening, at mange almene boliger udløser penge i udligningssystemet.

Alle bagvedliggende beregninger skal offentliggøres, så kommuner selv kan efterregne konsekvenser af regeringens udspil. - Vi har et fælles ansvar for at få løftet forståelsen for de udfordringer, vi står med i Slagelse Kommune, og alle partier - ikke mindst Venstre - har jo gode kontakter på Christiansborg, så jeg synes, borgmesteren skulle have haft langt større fokus på udligningsordningen og prøvet at samle byrådets partier om dette, mener han.

Ifølge John Dyrby Paulsen (S) er det vigtigere at få beregnet præcist, hvad der er til Slagelses gunst, end skrive under på en henvendelse lige nu og her.

- Det er vigtigt, at vi ser, hvad det reelt betyder for Slagelse, inden vi går ud og beder regeringen om at ændre i udspillet. Derfor agter jeg også at få sagen i økonomiudvalget, så vi kan drøfte punkterne, forklarer borgmesteren, der blandt andet peger på delen om udlændingeudligningen.

- Det er et punkt, vi skal regne på. Vi skal ikke anbefale noget, der pludselig gør det dårligere for Slagelse, fordi vi jo har en stor andel af udlændinge, mener han.

Får ikke penge nok Før udligning står Slagelse Kommune til at mangle 24.038 kroner pr. indbygger og 4.883 kroner efter, hvilket ifølge Jørgen Grüner skriger til himlen. Der er brug for flere penge til provinsen.

- Vi flytter os ikke op i tabellen, men ligger stadig som en af de hårdest ramte kommuner. Det sætter en tyk streg under, at udspillet ikke er godt nok og har mangler, siger han.

Et af flere punkter, han peger på, handler om førtidspensioner.

- I det oplæg, der forhandles lige nu, undlader regeringen at tælle førtidspensionisterne med i opgørelsen af lavindkomstgrupper. Det betyder, at kommuner med mange førtidspensionister taber på ordningen. Og det er landkommunerne rundt om de store byer, herunder Slagelse, konkluderer Jørgen Grüner og tilføjer:

- Og ser vi for eksempel på de udsatte børn og unge, så viser tallene, at provinsen har langt flere udsatte børn, mens de tilbud, der gives til gruppen, er af langt ringere kvalitet, end hvad hovedstadskommuner kan tilbyde. Det er bare ikke i orden, siger han.

relaterede links

relaterede artikler

40 borgmestre i opråb om udligning: Lad de rige betale mere 04. marts 2020 kl. 07:50

Gamle tal ligger bag beskæring af udlændingetilskud 04. marts 2020 kl. 07:16