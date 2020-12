Byrådskandidat vil forsøde julen på plejecentre

Josh Bjørkman, der også er byrådskandidat for Nye Borgerlige, har sat en særlig indsamling i gang.

Den skal sikre julegodter, søde sager til såvel gane som mave og andet, der kan forsøde tilværelsen her i juletiden på kommunens plejecentre. Alle beløb er vel- og kærkomne.

- Det er trods alt dem, der har bygget det land, vi nu lever i. Det er også tit dem, der bliver stuvet ind på plejehjem og glemt, siger Josh Bjørkman, der er gået sammen med købmand Lasse Byrde, Rema 1000 på Valbygårdsvej i Slagelse, som skal sørge for, at donationerne og pengene rækker længst muligt.

- Og så har coronaen heller ikke gjort det sjovere for hverken de ældre, deres familier eller personalet. Så dette er helt på sin plads, at vi gør noget ekstra, siger Josh Bjørkman, der både stiller op til byråd, region og folketing for partiet.