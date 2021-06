Efter længere debat vedtog flertal i byråd, at Kirkens Korshær ikke skal stå for drift af varmestue i Korsør.

Send til din ven. X Artiklen: Byrådsflertal giver folk bag varmestue en kold skulder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byrådsflertal giver folk bag varmestue en kold skulder

Efter længere debat vedtog flertal i byråd, at Kirkens Korshær ikke skal stå for drift af varmestue i Korsør.

Slagelse - 22. juni 2021 kl. 08:08 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Kirkens Korshær skal ikke i fremtiden stå for driften af varmestuen i Korsør.

Læs også: Velkommen i Slagelse og Skælskør men bandlyst i Korsør

Det vedtog et snævert flertal i byrådet på mandagens møde. Efter en længere debat stemte 16 medlemmer for, at man skal opsige samarbejdet med Kirkens Korshær i Korsør og i stedet etablere et kommunalt tilbud. De 16 medlemmer udgøres af den socialdemokratiske gruppe, Dansk Folkepartis gruppe samt Thomas Clausen fra Enhedslisten og Steen Olsen, Udenfor Partierne.

Imod var 14 medlemmer, nemlig Venstre, Ann Sibbern, Udenfor Partierne, den radikale Troels Brandt og Jørgen Grüner (SF).

Christopher Trung og Jørn-Ole Didriksen fra Venstre havde via initiativret foreslået, at Kirkens Korshær fortsat skulle stå for driften i Korsør. Jørn-Ole Didriksen begrundede blandt andet forslaget med, at mange brugere af varmestuen har et anstrengt forhold til kommunen, hvorfor de vil undlade at dukke op til et kommunalt tilbud. Men dette forslag blev nedstemt med samme stemmetal som ovenfor nævnt, altså 16-14.

I økonomiudvalget havde der ellers været flertal for at fortsætte med Kirkens Korshær i Korsør. Blandt andet fordi Villum Christensen (LA) støttede forslaget. Han havde meldt afbud til byrådsmødet, men det blev dog ikke afgørende for sagens udfald i byrådet.

relaterede artikler

Piben har fået en anden lyd: Borgmesterparti vender på tallerken i varmestuesag 12. juni 2021 kl. 06:50