Byrådsballade: Endnu ikke hvid røg i Slagelse

De stridende parter i Slagelse byråd har her til formiddag været samlet til møde for at finde ud af, om samarbejdet kan genoptages - eller om byrådet skal gennem en lang ørkenvandring med et snævert, regerende flertal og en højtråbende opposition, oplyser DR Sjælland.

Mødet startede klokken ni i dag og sluttede efter nogle timer. Det var borgmester John Dyrby Paulsen (S), der havde inviteret, og mødet genoptages i morgen, søndag, oplyser borgmesteren til DR Sjælland.

Hverken han eller andre byrådsmedlemmer har yderligere kommentarer.

Møderne kommer efter, at borgmesteren har opsagt samarbejdet og spillet ud med en ny udvalgsstruktur, der betyder, at der bliver færre udvalg.

Oppositionen, der består af Venstre, Dansk Folkeparti og Det radikale Venstre, står til at miste alle formandsposter i udvalgene.

Den radikale Troels Brandt, som er en del af oppositionen, sagde inden mødet her til morgen til DR Sjælland, at borgmesteren efter hans mening bør besinde sig og undlade at kaste Slagelse ud i en stor ændring af udvalgsstrukturen.