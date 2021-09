Se billedserie Her ses støjmuren i betonklodser, som konkurrenten HJ. Hansen fik lov til at opføre, fordi virksomheden overtrådte støjgrænserne mere, end den tvangslukkede HJM havde gjort. Foran støjmuren ses NCCs område. Da NCC og DLG kom med kritiske høringsvar med frygt for deres drift på havnen blev lokalplanområdet indskrænket væsentligt, så det målrettet betød tvangslukning af HJM. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Byråds tvangslukning ender i nyt byråd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Byråds tvangslukning ender i nyt byråd

Advokat Vibeke Westergaard for den af byrådet tvangslukkede skrotvirksomhed HJM i inderhavnen i Korsør skyder med skarpt mod kommunens svar i sagen. Begge parter har netop sendt svar til Planklagenævnet. Hun forventer først afgørelse fra Planklagenævnet om et år

Slagelse - 20. september 2021 kl. 08:07 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

.

Byrådets tvangslukning med vedtagelsen af lokalplan 1230 den 26. april 2021 af skrotvirksomheden HJM i inderhavnen er under behandling af Planklagenævnet. Hertil har både kommunens advokat og advokat for HJM Vibeke Westergaard netop for få uger siden indsendt høringssvar i den langstrakte sag. Den tog sin begyndelsen ved årsskiftet 2018/19 med efterfølgende et §14 forbud fra politikerne mod drift af virksomheden, Et forbud der samtidig betød, at der derfor skulle besluttes en ny lokalplan for det område i havnen, hvor HJM udskibede skrot fra.

Vanskelig sag En åbenlys vanskelig sag skulle det vise sig. Efter protester fra de store havnevirksomheder i området som DLG og NCC, der frygtede for indskrænkninger i deres drift, blev lokalplan-området ændret til næsten kun specifik at omfatte det areal ud mod havnekajen omkranset af blå jernsider, som HJM brugte som skrotplads til at udskibe de mange metaller til genbrug. Efter byrådets vedtagelse af lokalplan 1230 er skrothåndtering på netop denne plads for altid hindret.

Konkurrent fortsætter Virksomhedens afdeling i Korsør blev med andre ord effektivt tvangslukket af byrådet, mens konkurrenten længere inde i havnen HJ. Hansen kunne fortsætte. Og også fik lov at opføre støjmur af betonklodser, som HJM oprindelig også ville, så fastsatte støjgrænser kunne overholdes.

Lukning var kendt Advokat Vibeke Westergaard dokumenterer med bilag og skriver til Planklagenævnet, at kommunen var fuldt ud klar over, at det ville ende i en tvangslukning:

»Det er også ukorrekt, når kommunen nu hævder, at virksomheden »bare« kunne drives i henhold til miljøgodkendelsen - pointen er jo netop, at dette kun lader sig gøre, hvis støjhandleplanen (byggeri af støjmur, red.) bringes til udførelse, ganske som tilfældet var for H.J. Hansen........kommunen var helt bevidst om, at en planlægning, hvorved opførelse af muren blev hindret, reelt ville være ensbetydende med en lukning af en eksisterende virksomhed.«

Nogle få stemte imod Tvangslukningen blev vedtaget af byrådet med Flemming Erichsen (S) fraværende og stemmer imod beslutningen fra løsgænger Ann Sibbern, Henrik Brodersen (DF), Søren Lund Hansen (DF), Palle Kristiansen (DF) og Thomas Clausen, Enhedslisten. Sidstnævnte med henvisning til, at ligebehandling er et retsprincip, der skal overholdes.

Synspunkt opfundet HJMs advokat skyder også kommunen i skoene, at den opfinder argumenter til lejligheden i dens svar til Planklagenævnet, fordi den hævder, at bygge- og plansagen ikke var ukompleks.

Men her henviser Vibeke Westergaard til bilag, hvor kommunens afdelingsleder i center for miljø, plan og teknik, byggeri, Jens Bendix i høj grad modsiger argumentet om en ukompleks sag: »Den aktuelle sag er speciel på den måde, at det er miljøet (støj/støv med videre), som er det egentlige indhold i sagen, og ikke muren som byggesag, der skal afhjælpe generne. Muren er isoleret set temmelig harmløs, og kræver kun en »lille« helhedsvurdering i henhold til byggeloven efter partshøring af Glasværket som nabo. Miljøgodkendelsen som er den, der regulerer miljøet, er offentliggjort på hjemmesiden, men bliver ikke udsendt til orientering/partshøring i området. Byggesagen bliver dermed ligesom gidsel i sagen«, skriver Jens Bendix.

Herefter konkluderer advokat Vibeke Westergaard i svaret til Planklagenævnet:

»Dette bilag viser helt entydigt, at kommunens ønske om at forhindre opførelsen af støjmuren bunder i rene miljøhensyn«.

Og det er ifølge advokaten i strid med gældende lovgivning om byggesagsbehandling.

Heldig konkurrent Vibeke Westergaard skriver, at konkurrenten H.J. Hansen overskred støjgrænserne i videre omfang end HJM, men fik lov at opføre den for virksomheden nødvendige støjmur. Hun peger på, at ingen af de to virksomheder ligger umiddelbart op til bymidten.

»Hvordan kommunen kan hævde, at H.J. Hansen ikke er lokaliseret i et område, hvor kommunen har særlige planlægningsmæssige interesser som følge af bynærhed forekommer uforståeligt, når man tager geografien i området i betragtning. De to virksomheder ligger i ganske kort afstand fra hinanden, og begge ud til havnekajen«, noterer HJMs advokat.

Ingen mening Hun konkluderer til Planklagenævnet, at forløbet med den indledende planlægning på ingen måde viser, at plangrundlaget bygger på saglige, planlægningsmæssige hensyn, fordi lokalplanområdet netop blev indskrænket væsentligt, da kommunen modtog kritiske høringssvar fra DLG og NCC.

- Det giver ingen mening, at en eksisterende erhvervshavn planlægges for støjfølsom anvendelse midt imellem miljøtunge virksomheder, noterer Vibeke Westergaard.

Retssag Hun oplyser til Sjællandske, at hun forventer, at der går omkring et år, før Planklagenævnet træffer afgørelse om, hvorvidt hele eller dele af den vedtagne lokalplan 1230 skal ophæves eller får lov at bestå.

Hertil har HJM klaget over, at de ikke fik bygetilladelse til støjmuren. En klage afleveret en smule for sent. Den er der stadig ikke truffet afgørelse i. Denne afgørelse afventes, før virksomhedens stævning af kommunen ved Retten i Næstved med krav om en tocifret millionerstatning for tvangslukningen bliver indledt.

Lang skrotskygge Skrotskyggerne efter politikernes tvangslukning vil med andre ord hænge over inderhavnen i Korsør i nogen tid endnu, før det afgøres, om politikernes beslutning var inden for skiven af gældende lovgivning.