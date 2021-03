Den kommunale administration fastholder, at der er lovligt at medarbejderne får gavekort, der kun kan bruges i butikker, der er medlemmer af de lokale erhvervsforeninger. Med den begrundelse, at det er gratis at melde sig ind her i øjeblikket.

Byråd vedtog gavekort - tvivl hos flere om lovlighed

Selv om kommunalforsker Roger Buch klart siger, at det er imod reglerne, vedtog et flertal i byråd, at kommunalt ansatte skal have gavekort på 500 kroner til butikker, der er medlem af erhvervsforeninger.

Slagelse - 23. marts 2021 kl. 07:09 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

De knap 8000 ansatte i Slagelse Kommune kan glæde sig til at blive belønnet for en ekstraordinær indsats under coronakrisen. Enten i form af et gavekort på 500 kroner, der skal bruges i butikker, der er medlemmer af en af kommunens erhvervsforeninger, eller ved at få 500 kroner til et socialt arrangement, hvor det der indgår skal købes lokalt.

