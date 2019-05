Der er fokus på normeringerne i kommunens daginstitutioner og flertal for at ansætte en pædagog om måneden fra september og frem.

Byråd siger ja til flere pædagoger efter hæsblæsende debat

Slagelse - 29. maj 2019 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et sympatisk forslag. Sådan lød formuleringen fra Dansk Folkepartis gruppeformand, Ann Sibbern, da det fem timer lange byrådsmøde mandag aften bød på en initiativsag om bedre normeringer i kommunens institutioner. Bag forslaget om at ansætte en pædagog om måneden fra september og frem stod Enhedslistens Thomas Clausen for. Og forud for mødet indrømmede han godt nok, at han ikke ligefrem ventede en skov af opadvendte tommelfingre.

- Jeg troede, de ville skyde det ned, siger Thomas Clausen, som blev glædeligt overrasket.

Det viste sig nemlig, at den borgerlige fløj i byrådet, herunder Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, tog imod forslaget med kyshånd og således hjalp med til en vedtagelse.

Der blev ellers først lagt op til, at sagen skulle sendes i børne- og ungeudvalget.

- Vi behøver ikke sende det nogen steder hen. Vi bakker gerne op, lød det imidlertid fra Stén Knuth (V), som over for Sjællandske påpeger, at Venstre gerne deltager i en diskussion om, hvorvidt der skal flere pædagoger ind i børnehaven, hvilket eksempelvis partiet SF direkte går til folketingsvalg på som et krav for deltagelse i et muligt regeringssamarbejde.

- Alle skal have bedre vilkår, og vi finder gerne pengene, tilføjede Stén Knuth.

Ifølge Thomas Clausen giver forslaget god mening, om end han ikke havde regnet med, at den borgerlige fløj gik med.

Og der var da også krusninger i byrådssalen, idet et forslag stillet af Helle Blak (SF) om indførsel af minimumsnormeringer blev inddraget i debatten.

Ifølge hende er den borgerlige opbakning, som altså bevirkede et flertal, fantastisk.

- Men det er nu vigtigt, at vi sætter os ned og kigger noget bredere på det, sagde Helle Blak, som i samme åndedrag brugte vendingen »populistisk« til at beskrive de blå partiers - ifølge hende - pludselige fokus på området og det faktum, at Slagelse Kommune fra september skal ansætte pædagogisk personale svarende til én medarbejder hver eneste måned.

- Det her sker jo kun, fordi der er valg lige om lidt, lød anklagen fra SF, som ønsker højere normeringer, men også mener, at det kræver mere dybde, end hvad byrådet formåede mandag aften.

- Jeg beder om, at vi sætter os sammen og forpligter os til at anskaffe os en væsentligt bedre normering. Det bliver rigtig mange millioner, siger hun.

Konkret er ansættelsen af pædagogisk personale fra september dog en måde at tyvstarte på, mener forslagsstilleren Thomas Clausen, idet de bedre normeringer skal indtænkes i de kommende budgetforhandlinger lokalt i Slagelse Kommune, og fordi der fra Folketingets side - særligt hvis SF får noget at skulle have sagt - ventes lovgivning på området.

- Meningen med forslaget er, at man gør noget, mens man venter på Folketinget. Det er et rigtig godt skridt at tage, siger Thomas Clausen.

Ifølge Helle Blak, der er formand for børne- og ungeudvalget, mangler både de borgerlige og Enhedslisten imidlertid at vise, hvor pengene skal findes.

Hendes partikollega Jørgen Grüner, som kaldte det et skuespil, spurgte i den forbindelse, hvorvidt en merudgift fra september, som vokser måned for måned og ikke er aftalt i budgetforliget, vil påvirke forældrebetalingen de steder, pædagogerne måtte blive ansat.

Svaret på det spørgsmål lader dog til at svæve i vinden indtil videre.

Dansk Folkeparti er desuden med på én, men også to eller tre månedlige ansættelser. Det sagde Henrik Brodersen, som blev en del af et bredt flertal for Enhedslistens forslag såvel som Helle Blaks vedrørende en dybere drøftelse om fremtidens normeringer i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Ifølge Enhedslistens forslag vil det koste 350.000 kroner for perioden 1. september til 31. december 2019. Stigende til cirka 4,3 millioner kroner i 2020. Og hvor de pædagogiske personaler skal ansættes, skal man til at finde ud af.

- Jeg forestiller mig, at man kigger på, hvor den værste normering er, og hvem der har mest behov for ekstra hænder. Så finder man to eller tre institutioner og får bygget det stille og roligt op, mener Stén Knuth, der er med på, at pengene skal findes et sted, og i øvrigt afviser »populisme«

Ifølge borgmester John Dyrby Paulsen (S), der gerne påtager sig opgaven med at finde finansieringen, skal pengene ikke stjæles fra institutionernes nuværende budgetter.

Hans partifælle Britta Huntley mente dog på byrådsmødet, at man skulle holde inde med at træffe nogen beslutninger lige nu.

- Vi har råd til at tilbyde, at der skal flere ressourcer ud, men at sidde her og lave en plan for, at der skal en pædagog ud hver måned, er ikke realistisk, indikerede hun.

Ifølge SF's Jørgen Grüner formåede byrådet ved behandlingen af dette ifølge ham populistiske forslag direkte at afspore debatten og den seriøse drøftelse.

- Vi har et ansvar, og vi er en bestyrelse for en kæmpestor virksomhed. Lad os tage en seriøs, saglig debat. Alt andet er vilkårligt. Alle ved det godt, og at vi bruger så meget tid på at diskutere det her, er helt ved siden af. Det her skal da tages alvorligt, siger han og kalder i øvrigt debatten for pinlig.

Det samme gjorde en række socialdemokrater.

- Nu skal vi lige pludselig beslutte noget her, fordi der er et folketingsvalg, lød det for eksempel fra Lis Tribler (S), der mener, at sagen burde belyses i et fagudvalg inden vedtagelse.

