Christopher Trung Paulsen (V) vil rejse varmestuesag igen. Rådet for Socialt Udsatte skulle være hørt - men blev det ikke. Kirkens Korshær vil som udgangspunkt kun være i Slagelse fremover - ikke i Korsør og Skælskør.

Byråd så stort på vedtægter i varmestuesag

Slagelse - 28. maj 2021 kl. 14:15 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

»Dette er simpelthen en ommer - byrådet bør finde en relevant NGO, der kan påtage sig opgaven, gerne Kirkens Korshær, men ellers andre relevante organisationer - den nuværende løsning har ingen gang på jord.«

Sådan skrev formand John Eriksen, Rådet for Socialt Udsatte i Slagelse Kommune, i et læserbrev i starten af maj.

Et skriv, som fulgte i det umiddelbare kølvand af en politisk beslutning, der i den grad har vakt bølgeskvulp.

Et snævert flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten besluttede i april, at driften af varmestuerne i Korsør og Skælskør skal varetages af Slagelse Rusmiddelcenter, hvilket har skabt røre.

Ikke mindst hos Kirkens Korshær, men også hos flere politikere, der undrer sig.

En af dem er Venstres Christopher Trung Paulsen, som endvidere nu har bedt om at få en initiativsag på det kommende møde i udvalget for specialiserede borgerindsatser.

Besluttede at se stort på vedtægter Rådet for Socialt Udsatte skal ifølge kommunens vedtægter for rådet - godkendt af byrådet i 2011 - nemlig høres i sådanne sager. Definitionen er mere konkret, at rådet skal høres om initiativer, som vil få betydning for borgere, der er socialt udsatte.

Det var dog ikke tilfældet forud for den lukkede byrådsbehandling af punktet, selv om den fortsatte drift af varmestuerne - ifølge Christopher Trung Paulsen - i den grad må siges at berøre hverdagen for de socialt udsatte.

Derfor skal politikere se på sagen igen, mener han, for formelt at sende punktet i byrådet igen.

Inden en given politisk genbehandling skal Rådet for Socialt Udsatte høres. Reelt skal det høringssvar, rådet står for, indgå i en senere byrådsbehandling.

- Byrådets vedtagne vedtægter er ikke blevet overholdt, står der i initiativsagen.

- Reelt har et flertal brudt reglerne, og jeg håber, vi kan få en drøftelse af sagen igen, siger Christopher Trung Paulsen.

