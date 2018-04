Artiklen: Byråd politianmeldt for over et år siden: Læk efterforskes fortsat

- Jeg garanterer, at vi melder ud, når vi er færdige. Lige nu arbejder vi målrettet på at få sagen belyst og afsluttet, lyder det umiddelbare svar fra politiinspektør Kim Kliver, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, da Sjællandske følger op på anmeldelsen, der blev foretaget den 22. marts sidste år.

Han melder, at politiet stadig er i gang med efterforskningen, trods det nu er over et år siden, at alle byrådsmedlemmer i det dengang siddende byråd blev meldt til politiet.

Det for læk af fortrolige oplysninger og dermed brud på tavshedspligten, som efter sigende var årsagen til, at Helle Blaks påståede fyring havnede på forsiden af Sjællandske, før hun selv reelt set havde fået noget som helst at vide.