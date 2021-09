Byråd opfordrer boligselskaber til mere beboerrepræsentation, men det kan komme til at koste ifølge boligformand

Byrådet ønsker, at beboere skal direkte involveres i de kommende års indsats for at forbedre forholdene i blandt andet Ringparken på billedet her. Foto: Kim Brandt Foto: KIM BRANDT

Flertal i byråd vedtog radikalt ændringsforslag om, at repræsentanter for beboerne skal ind i bestyrelsen for den sociale helhedsplan for de tre områder Ringparken, Motalavej og Sydbyen. Byrådet kan dog kun opfordre, idet beslutningen ligger hos boligselskaberne. Boligformand siger, at det risikerer at påvirke tilskud fra Landsbyggefonden.

Der har som tidligere nævnt været udbredt skepsis blandt beboer-repræsentanter i ikke mindst Ringparken i forbindelse med den store boligsociale helhedsplan, som ellers har til formål at gøre mange ting bedre i de tre socialt belastede områder Motalavej, Ringparken og Sydbyen.

Som følge af uenighederne er der lavet et såkaldt forståelsespapir udarbejdet af FOB-direktør Flemming Stenhøj Andersen på baggrund af møder i en arbejdsgruppe med deltagelse af blandt andre repræsentanter for de fire FOB-afdelinger i Ringparken.

Her har man nedskrevet, hvilke dele af planerne man er enige om, og hvilke udeståender der skal findes fælles løsninger på i forbindelse med realiseringen af planen.

Det er dog ikke nok, mener det radikale byrådsmedlem Troels Brandt, der i forbindelse med byrådets vedtagelse af planen stillede forslag om, at beboerrepræsentanter også skal helt ind i den kommende bestyrelse for den sociale helhedsplan.

- Det må være naturligt, at der skal være demokratisk valgte beboerrepræsentanter for de områder, som de sociale helhedsplaner omhandler, mente Troels Brandt.

DF imod plan Inden den videre debat om dette meddelte gruppeformanden for Dansk Folkeparti, Palle Kristiansen, at partiet ikke kunne stemme for planen.

- Der skal da gøres noget, men vi mangler en evaluering omkring, hvad der hjælper, og indtil da kan vi ikke stemme for, sagde Kristiansen.

Løsgænger Helle Blak sagde, at hun bakkede op om det radikale forslag. Men hun gjorde dog samtidig opmærksom på, at det ikke er noget byrådet kan bestemme.

- Det er op til boligselskaberne. Vi kan kun give dem et vink med en vognstang om, at det vil være en god idé, sagde Helle Blak.

Villum Christensen (LA) var imod, at der kom beboerrepræsentanter ind.

- Det vil gøre det langt vanskeligere for bestyrelsen at arbejde, og hvem siger, at beboerrepræsentanterne vil være repræsentative for beboerne. Hvad hvis der kommer tre imaner ind, sagde Villum Christensen.

Ja til radikale Ændringsforslaget fra Radikale Venstre lød således:

Byrådet ønsker en øget demokratisk beboerrepræsentation af de tre områder Motalavej, Ringparken og Sydbyen i den kommende boligsociale helhedsplans bestyrelse.

Det anbefales således, at den foreståede bestyrelse for den boligsociale helhedsplan suppleres med tre repræsentanter, valgt og udpeget direkte af beboerne, med en fra hver af de tre berørte områder.

For dette forslag stemte 26 af byrådets 31 medlemmer. Nemlig Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Enhedslisten, Venstre, SF og løsgængerne Helle Blak og Steen Olsen.

Imod stemte Villum Christensen fra Liberal Alliance, de tre medlemmer fra Dansk Folkeparti og løsgænger Ann Sibbern.

Nej til Enhedslisten Thomas Clausen fra Enhedslisten stillede desuden følgende ændringsforslag til delaftale 4 om beskæftigelsesindsatsen i den boligsociale helhedsplan 2021-2025:

- Der etableres per år 10 småjobs af seks måneders varighed til beboere i helhedsplanens områder. Den kommunale medfinansiering forhøjes med 520.000 kroner per år.

Dette forslag fik dog kun 14 stemmer, nemlig fra Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og løsgænger Helle Blak.

Imod stemte Dansk Folkeparti, løsgænger Ann Sibbern, Venstre, Liberal Alliance, SF og løsgænger Steen Olsen. I alt 17 hvilket betød, at forslaget faldt. (F), (Ø), (V), (B) og Steen Olsen (UFP).

Fem imod hele planen Imod selve planen stemte Dansk Folkeparti, løsgænger Ann Sibbern og løsgænger Helle Blak.

Dansk Folkeparti og Ann Sibbern efterlyste en evaluering af den boligsociale helhedsplanen for 2017-2021, inden ny skal godkendes.

Kan bringe tilskud i fare Det kan bringe stort tilskud på 34 millioner kroner fra Landsbyggefonden i fare, hvis man sætter beboerrepræsentanter ind i bestyrelsen for den boligsociale helhedsplan for tre kvarter i i Slagelse Kommune, sådan som et flertal i byrådet netop har vedtaget.

Det siger Axel Larsen, der er formand for bestyrelsen i Fællesorganisationens Boligforening, som blandt andet har flere af sine afdelinger i Ringparken, som er omfattet af planen.

- Anbefalingen fra Landsbyggefonden er netop, at den bestyrelse, der skal administrere alle disse mange penge, skal bestå af mennesker med økonomisk ansvar. Bestyrelsen består derfor i dag af de tre direktører for boligselskaberne og en repræsentant for kommunens ledelse, nemlig social- og projektchef Vini Lindhardt. Hvad Landsbyggefonden vil sige til, at der skal sættes beboerrepræsentanter ind, som ikke har noget økonomisk ansvar, det er uvist, siger Axel Larsen.

Direktør Arne Juul fra Slagelse Boligselskab oplyser, at også politidirektør Lene Frank er en del af bestyrelsen.

Axel Larsen fortæller, at man nu skal i gang med at debattere, hvad man skal gøre efter vedtagelsen i byrådet.

- Vi må jo prøve at se, om man kan lave en eller anden konstellation, hvor beboerrepræsentanterne er inde over, som Landsbyggefonden kan være med på. Det vil vi debattere indenfor de næste 14 dage, siger Axel Larsen.

Han fortæller, at der er god gang i samarbejdet i den plan, som handler om byggerier og nedrivninger af bygninger i blandt andet Ringparken.

- Her er beboerne ikke med i bestyrelsen, men til gengæld er det aftalt, at de skal være med i de arbejdsgrupper, som laves i forbindelse med de konkrete projekter. Som for eksempel placering af vaskeri, siger Axel Larsen.

Den helhedsplan som byrådet debatterede mandag handler om boligsocial indsats på anden vis. Blandt andet skal mulighederne for at få flere i området i arbejde styrkes.

Må finde en løsning Direktør Arne Juul fra Slagelse Boligselskab siger, at Landsbyggefondens anbefaling jo er, at tingene skal styres af en professionel bestyrelse.

- Men vi må jo prøve at se på, hvor langt vi kan gå overfor Landsbyggefonden, når vi samtidig skal respektere den beslutning, som er truffet i byrådet, siger Arne Juul.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra formand for Bolig Korsør Ebbe Jens Ahlgren eller fra beboerformand Hussein El-Khodr i Ringparken.