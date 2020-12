Planen var, at stuehuset til den tidligere dyrehandel skulle have været bevaret, mens selve dyrehandlen skulle have været revet ned og erstattet af 12 boliger. Byrådet har dog sagt nej. Foto: Arne Svendsen

Byråd er åben for andre løsninger til bo-tilbud efter afslag

Af Arne Svendsen

Slagelse: Det blev som ventet et nej til en lokalplan, der ville tillade byggeri af 12 mindre bolig til skrøbelige unge med forskellige diagnoser på Kalundborgvej 83, da byrådet havde sagen på dagsordenen.

Venstre, Socialdemokratiet, SF og Liberal Alliance fastholdt at sige nej til planen, der ville give mulighed for opførelse af en to etagers bygning på den grund, hvor det nu lukkede Prammann´s Dyrecenter ligger. Mens Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre stemte for lokalplanen. Ikke mindst med henvisning til, at det er vigtigt at få etableret gode tilbud til de unge.